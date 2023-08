Schuldpositie remt koersherstel van Sandstorm Gold

Het Canadese edelmetalenroyalty- en streamingbedrijf pakte uit met recordcijfers over de eerste jaarhelft.

De verkochte productie bedroeg in het tweede kwartaal 24.504 troyounce goudequivalent, een terugval tegenover het eerste kwartaal met 13,6 procent, maar wel een toename met 27,1 procent tegenover het tweede kwartaal van 2022. De kwartaalomzet steeg naar een record van 49,8 miljoen dollar, een stijging met 38 procent tegenover vorig jaar.

Na zes maanden steeg de verkochte productie tegenover de eerste helft van 2022 met 39 procent tot een recordcijfer van 52.872 troyounce goudequivalent, terwijl de omzet met 31,5 procent klom tot een record van 93,8 miljoen dollar.

De operationele kasstroom zonder rekening te houden met de verandering in het werkkapitaal steeg in het tweede kwartaal van 21,9 miljoen dollar vorig jaar naar 38 miljoen (+73,5%, 42,7 miljoen in het vorige kwartaal). De nettowinst kromp van 39,7 miljoen naar 2,7 miljoen dollar. Het cijfer in 2022 bevatte voor 35,4 miljoen dollar eenmalige meerwaarden door de oprichting van het koperstreaming- en royaltybedrijf Horizon Copper en de verkoop van royalty’s aan Sandbox Royalties. Na zes maanden is er een nettowinst van 18,2 miljoen dollar tegenover 48,8 miljoen vorig jaar.

De eerder opgetrokken verkoopverwachtingen voor 2023, van 85.000 à 100.000 troyounce naar 90.000 à 100.000 troyounce goudequivalent, werden bevestigd. De toegenomen verkoop is te danken aan de overname vorig jaar van tien royalty- en streamingovereenkomsten, waarvan drie in productie, van BaseCore Metals Royalty en Nomad Royalty. Die laten toe voor de volgende vijf jaar een stijging van de verkoop naar maximaal 125.000 troyounce goudequivalent voorop te stellen, en een gemiddelde van 110.000 troyounce voor de komende vijftien jaar.

De dubbele transactie voor samen 1,15 miljard dollar zadelde de Canadezen eind juli met een schuldpositie van 457 miljoen op. Afhankelijk van de evolutie van de edelmetaalprijzen en bijkomende transacties zal de schuld volledig afgelost zijn tegen eind 2026 of 2027.

In juni was er het goede nieuws dat het ervaren Canadese goudmijnbedrijf SSR Mining voor 270 miljoen dollar een belang tot 40 procent zal nemen in het Turkse goud- en koperproject Hod Maden, en de operationele leiding van de Turkse partner Lidya overneemt. Na de verkoop vorig jaar van het belang van 30 procent van Sandstorm Gold in Hod Maden aan Horizon Copper blijft het Turkse project belangrijk. Sandstorm houdt nog 34 procent aan in Horizon Copper en ontving in ruil voor de verkoop een goudstreamingovereenkomst ter waarde van 200 miljoen dollar op Hod Maden en een obligatielening voor 95 miljoen. SSR Mining zal het project de komende twaalf maanden klaarstomen, met een verwachte eerste productie in 2027.

Als laatste stap voor de lancering van Horizon Copper verkocht Sandstorm een royalty op de Antamina-kopermijn aan Horizon Copper, onder meer in ruil voor een zilverstreamingovereenkomst op die mijn. Intussen is Horizon Copper beursgenoteerd in Toronto. Sandstorm betaalde het voorbije kwartaal 14,2 miljoen dollar om 2,8 miljoen eigen aandelen terug te kopen.

Conclusie

De vrees voor een nieuwe aandelenuitgifte remt de koersevolutie van het aandeel van Sandstorm Gold af. Nochtans geeft topman Nolan Watson aan de komende tijd prioriteit te geven aan het consolideren van de forse groei van het voorbije jaar, met een snelle schuldvermindering en een gerichte inkoop van eigen aandelen. Het aandeel blijft stevig ondergewaardeerd en is koopwaardig voor de geduldige edelmetaleninvesteerder.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 5,49 dollar

Ticker: SAND US

ISIN-code: CA80013R2063

Markt: NYSE

Beurskapitalisatie: 1,63 miljard dollar

K/w 2022: 16

Verwachte k/w 2023: 65

Koersverschil 12 maanden: -2%

Koersverschil sinds jaarbegin: -1%

Dividendrendement: 0,9%