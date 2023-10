Schlumberger groeit dankzij internationale activiteiten

De omzet uit internationale activiteiten bedroeg in het derde kwartaal 79,6 procent van de groepsomzet.

De omzet van het oliedienstenbedrijf Schlumberger kwam in het derde kwartaal uit op 8,31 miljard dollar. Dat is 3 procent meer dan in het vorige kwartaal (8,10 miljard dollar) en 11 procent meer dan in hetzelfde kwartaal van 2022 (7,47 miljard dollar). Het cijfers ligt in lijn met de analistenconsensus van 8,32 miljard dollar. CEO Olivier Le Peuch was erg tevreden met de kwartaalresultaten.

Het wereldmarktleiderschap van Schlumberger stoelt op twee essentiële elementen. Ten eerste is er het technologische leiderschap, met 71 innovatiecentra wereldwijd. De andere belangrijke troefkaart tegenover concurrenten, zoals Halliburton, is de wereldwijde aanwezigheid in meer dan honderd landen. De internationale activiteiten (Midden-Oosten en Azië) zorgen voor de omzetgroei van de groep op kwartaalbasis. Tegenover het tweede kwartaal zijn de internationale activiteiten met 5 procent gegroeid, terwijl de Amerikaanse activiteiten een omzetterugval met 6 procent lieten optekenen.

De omzet uit internationale activiteiten bedroeg in het derde kwartaal 79,6 procent van de groepsomzet. Bij de concurrentie heeft Noord-Amerika een beduidend groter gewicht. Op jaarbasis zijn de internationale activiteiten met 12 procent geklommen tegenover amper de helft (+6%) voor de Amerikaanse.

De aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) bedroeg 2,081 miljard dollar. Dat lag nipt boven de gemiddelde schatting van analisten (2,05 miljard dollar). Het is ook 6 procent hoger dan de 1,96 miljard dollar van het tweede kwartaal en 18 procent hoger dan de 1,75 miljard dollar van dezelfde periode in 2022. Dat vertaalt zich in een toename van de ebit-marge (bedrijfswinst/omzet) van 23,5 procent in het derde kwartaal van vorig jaar, over 24,2 procent vorig kwartaal, tot 25,0 procent in het afgelopen kwartaal. Per aandeel zien we een winststijging van 8 procent tegenover het vorige kwartaal: van 0,72 naar 0,78 dollar, en een stijging van 24 procent tegenover de 0,63 dollar per aandeel in dezelfde periode in 2022.

Voor het lopende kwartaal ligt de analistenconsensus op 0,84 dollar winst per aandeel. Voor het volledige boekjaar mikken de analisten gemiddeld op 2,97 dollar per aandeel, bij een gemiddelde omzetverwachting van 33,1 miljard dollar. Dat zou een verbetering van het hoogste cijfer van de afgelopen vijf jaar (32,9 miljard in 2019) inhouden. Volgend jaar zou de recordomzet van 35,5 miljard dollar uit 2015 sneuvelen (prognose 37,4 miljard dollar) en de winst per aandeel naar 3,62 dollar oplopen.

Bijzonder positief blijft de evolutie van de vrije kasstroom met 1,758 miljard dollar na negen maanden in 2023, mijlenver boven het cijfer van 563 miljoen dollar in de eerste negen maanden van vorig jaar. Dat laat ruimte voor een verhoging van het dividend. In de zomer van 2020 werd het dividend gevierendeeld naar 0,125 dollar per aandeel. Enkele maanden geleden kregen de aandeelhouders al weer 0,25 dollar per aandeel. We verwachten een verhoging van het dividend richting 0,40 dollar over het boekjaar 2024.

Conclusie

Het conflict in Gaza heeft, boven op de productiebeperkingen van Saudi-Arabië en Rusland, de olieprijs flink doen stijgen. De koers van Schlumberger vertoonde de afgelopen maanden een status quo rond 60 dollar. De waardering ligt dan ook hoger dan in de eerste jaarhelft, met zowat 20 keer de verwachte winst 2023 en ruim 16 keer de verwachte winst voor volgend jaar. We blijven bij ons neutraal advies, maar we zien nog flink wat koerspotentieel op de langere termijn.





Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 58,84 dollar

Ticker: SLB US

ISIN-code: AN8068571086

Markt: NYSE

Beurskapitalisatie: 83,73 miljard dollar

K/w 2022: 21

Verwachte k/w 2023: 20

Koersverschil 12 maanden: +15%

Koersverschil sinds jaarbegin: +10%

Dividendrendement: 1,7%