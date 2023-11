Schaduw van Cobre Panama hangt boven Franco-Nevada

De heisa rond de Cobre Panama-mijn maakt dat het aandeel van Franco-Nevada tijdelijk onderpresteert tegenover de sectorgenoten.

Het aandeel van het Canadese royalty- en streamingbedrijf Franco-Nevada kelderde eind oktober met een forse 13 procent. De oorzaak is de heisa rond de nieuwe concessie die partner First Quantum Minerals in maart afsloot met de Panamese overheid voor de gigantische Cobre Panama-kopermijn. De concessie geldt voor twintig jaar, met de mogelijkheid te verlengen voor nogmaals twintig jaar en uiteindelijk voor de levensduur van de mijn. De overeenkomst werd in een wet gegoten op 23 oktober. Maar het protest van de lokale bevolking tegen de nieuwe concessie escaleerde dermate dat de president enkele dagen later besliste een bindend referendum te organiseren. Op 3 november werd een nieuwe wet gestemd die het verlenen van nieuwe mijnlicenties in het land verbiedt. Er lopen allerlei rechtszaken tegen de concessie van Cobre Panama, waarover het Panamese hooggerechtshof zich de komende weken zal buigen.

De mijn is verantwoordelijk voor 5 procent van het Panamese bruto nationaal product en 1 procent (350.438 ton in 2022) van de wereldwijde koperproductie. First Quantum investeerde 10 miljard dollar in de mijn, die in 2019 de eerste productie startte. Franco-Nevada betaalde 1,36 miljard dollar in ruil voor streamingovereenkomsten voor 90 procent van de goud- en zilverproductie. Die leverden van de productiestart tot 30 september 2023 al 851 miljoen dollar inkomsten op.

De felle koersreactie is te verklaren omdat Cobre Panama circa 20 procent van de groepsomzet aanlevert, de grootste bijdrage van alle producerende activa. De productie in Panama loopt nog door.

Het derde kwartaal liet het verhoopte herstel zien. De verkoop van edelmetalen klom tegenover het derde kwartaal van 2022 met 4 procent tot 125.337 troyounce goudequivalent. Dankzij de gemiddeld 11,6 procent hogere goudprijs van 1.929 dollar per troyounce steeg de omzet uit edelmetalen met 16,8 procent tot 240,8 miljoen dollar. Na negen maanden is er een toename van 693,3 miljoen dollar naar 712,2 miljoen (+2,7%) en is de achterstand van de verkoop in goudequivalenten geslonken tot 3,2 procent (368.608 troyounce).

De fors lagere gasprijs zorgt voor een daling van de verkoop van de overige activa (voornamelijk ijzererts, olie en gas) omgerekend in goudequivalenten. In het derde kwartaal bedroeg de daling 38,7 procent tot 36.482 troyounce en na negen maanden 35,8 procent tot 106.086 troyounce, goed voor een omzetdaling tot respectievelijk 68,7 miljoen dollar (-29,5%) en 203,5 miljoen (-32,6%).

De groepsverkoop zakte in het derde kwartaal met 8,8 procent tot 160.848 troyounce goudequivalent, terwijl de omzet klom tot 309,5 miljoen dollar (+1,7%). De gezuiverde bedrijfskasstroom (rebitda) daalde met 1 procent tot 255,1 miljoen dollar (-10% tot 760 miljoen dollar na negen maanden) en de nettowinst steeg met 11 procent tot 175,1 miljoen (-4% tot 516,1 miljoen).

Franco-Nevada verwacht op jaarbasis aan de onderkant van verwachte verkoop uit edelmetalen van 490.000 à 530.000 troyounce goudequivalent uit te komen (510.385 troyounce in 2022). Inclusief de productie van Cobre Panama moet dat cijfer tegen 2027 stijgen naar 565.000 à 605.000 troyounce goudequivalent en 760.000 à 820.000 troyounce inclusief de overige activa.

Conclusie

De heisa rond Cobre Panama maakt dat het aandeel van Franco-Nevada tijdelijk onderpresteert tegenover de sectorgenoten. We houden er rekening mee dat de juridische onzekerheid nog een tijd kan aanslepen. We verlagen daarom het risicoprofiel, maar bevestigen wegens de stevige terugval het koopadvies.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 120,06 dollar

Ticker: FNV US

ISIN-code: CA3518581051

Markt: New York

Beurskapitalisatie: 23,1 miljard dollar

K/w 2022: 33

Verwachte k/w 2023: 34

Koersverschil 12 maanden: -14%

Koersverschil sinds jaarbegin: -13%

Dividendrendement: 1,1%