Rio Tinto ontgoochelt niet

De productiecijfers van Rio Tinto liggen in lijn met de verwachtingen. De ijzerertsprijs houdt goed stand tegenover andere metalen.

De markt keek vooral uit naar de cijfers over ijzererts, want die grondstof zorgt voor meer dan 70 procent van de bedrijfskasstroom (ebitda) van Rio Tinto. De groep ontgoochelde niet met een exportvolume van 83,9 miljoen ton, of 1,2 procent meer dan een jaar eerder. Het exportcijfer voor het hele jaar zal aan de bovenkant van de eerder afgegeven vork tussen 320 en 335 miljoen ton uitkomen door de hogere bijdrage van de nieuwe Gudai Darri-mijn in Australië.

Voor 2024 verwacht Rio Tinto een verdere stijging tot 323 tot 338 miljoen ton. De productiekosten voor ijzererts liggen tussen 21 en 22,5 dollar per ton. De ijzerertsprijs schommelde in het derde kwartaal tussen 100 en 120 dollar per ton en hield daarmee goed stand tegenover andere metalen, ondanks de afkoelende economie. Ondanks de vastgoedcrisis in China doet de staalsector het er erg goed. Vooral de exportmarkt draait op volle toeren. China voerde tijdens de eerste acht maanden 40 procent meer staal uit dan een jaar eerder. Het land is de belangrijkste afnemer van ijzererts uit Australië en Brazilië. Daarbij komt dat de lokale ijzerertsproductie tegenvalt, waardoor de voorraden laag zijn. De output van koper klom met 5 procent, terwijl Rio Tinto tussen juli en september ook 8 procent meer aluminium produceerde.

Conclusie

Rio Tinto beschikt over een sterke balans en heeft een goed gevulde pijplijn aan projecten in grondstoffen die een rol spelen in de komende energietransitie. Het aandeel noteert tegen minder dan 4,5 keer de verwachte ebitda, onder het historische gemiddelde. Als cyclisch bedrijf is Rio Tinto niet immuun voor de vertragende economie, maar het aandeel mag wel in portefeuille blijven omwille van het aantrekkelijke dividendrendement (6,3%). Bij nieuwe terugval wordt het aandeel opnieuw een koopkandidaat voor de lange termijn.

Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 50,81 pond

Ticker: RIO LN

ISIN-code: GB0007188757

Markt: London Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 65,25 miljard GBP

K/w 2022: 8,5

Verwachte k/w 2023: 9

Koersverschil 12 maanden: +7%

Koersverschil sinds jaarbegin: -18%

Dividendrendement: 6,3%