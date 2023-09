Rio Tinto halveert het dividend

De halfjaarcijfers van Rio Tinto lagen in lijn met de verwachtingen.

Een toename van de productievolumes werd tenietgedaan door lagere verkoopprijzen. Per saldo daalde de groepsomzet tussen januari en juni met 10 procent naar 26,7 miljard dollar. De bedrijfskasstroom (ebitda) daalde op jaarbasis met een kwart naar 11,7 miljard dollar en de onderliggende nettowinst kwam uit op 5,7 miljard dollar, of 43 procent minder dan een jaar eerder.

Voor de winstgevendheid is vooral ijzererts van belang. De afdeling staat in voor zo’n 80 procent (9,8 miljard dollar) van de ebitda, heeft de hoogste ebitda-marge (63%) en genereert de hoogste vrije kasstroom (5,6 miljard dollar). De ijzerertsprijs schommelde in het tweede kwartaal tussen 100 en 120 dollar per ton. De jongste weken beweegt de prijs naar de bovenkant van die vork. De vraag naar ijzererts voor de productie van staal neemt toe.

Ook de vraag naar koper stijgt. De koperafdeling leverde een ebitda van 1,1 miljard dollar, of 29 procent minder dan een jaar eerder. De output van de Escondida-mijn in Chili zal dit jaar lager zijn en ook de raffinaderij in Kennecott (Alaska) draait niet op volle capaciteit door technische problemen. In Oyu Tolgoi in Mongolië stijgt de output van koper.

De kapitaaluitgaven zullen de komende jaren toenemen van 8 tot 9 miljard dollar dit jaar naar 9 tot 10 miljard in 2024 en 2025. Rio Tinto investeert onder meer in de uitbreiding van Oyu Tolgoi en het ijzerertsproject Simandou.

Rio Tinto keert traditioneel 40 tot 60 procent van de onderliggende winst als dividend uit. Het tussentijdse dividend werd vastgelegd op 2,9 miljard dollar of 1,77 dollar per aandeel. Dat is een derde minder dan vorig jaar. Op basis van een geschatte onderliggende jaarwinst van 11,4 miljard dollar kan het jaardividend op 6,8 miljard uitkomen.

Conclusie

Rio Tinto noteert tegen 4 keer de verwachte ebitda van dit jaar. Dat is niet duur. We blijven voorzichtig wegens het recessierisico en de trage economische herleving van China, maar door het hoge rendement mag het aandeel wel in portefeuille blijven.





Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 48,73 pond

Ticker: RIO LN

ISIN-code: GB0007188757

Markt: London Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 78,7 miljard GBP

K/w 2022: 8,5

Verwachte k/w 2023: 9

Koersverschil 12 maanden: +5%

Koersverschil sinds jaarbegin: -17%

Dividendrendement: 6,6%