Het Amerikaanse Qualcomm, de wereldleider in draadloze communicatie en een belangrijke partij achter de ontwikkeling van 5G, staat bij menig particuliere belegger niet op de radar. Onterecht, want het is een interessante onderneming

De jongste cijfers waren niet slecht. In het onlangs afgesloten gebroken boekjaar 2024 steeg de omzet met 9 procent op jaarbasis tot 38,9 miljard dollar. De winst per aandeel klom met 21 procent en kwam voor het eerst boven 10 dollar uit. Vijf jaar geleden boekte Qualcomm nog een winst per aandeel van 3,54 dollar.

Toch is het aandeel niet in trek en daar zijn redenen voor. Qualcomm zit in een juridische strijd met het chipbedrijf ARM, waarvan het licenties gebruikt. ARM wil de licentie van Qualcomm om ARM-processors met Oryon-cores te maken intrekken. Dat kan serieuze gevolgen hebben voor de resultaten van beide ondernemingen. Analisten rekenen erop dat zo’n dreigement een onderhandelingstactiek is en dat de partijen er wel uit komen, als de vergoeding van de licenties wordt opgetrokken.

Daarnaast maken beleggers er zich zorgen over dat Qualcomm op korte termijn haar belangrijkste klant Apple zou verliezen. De techreus, die zorgt voor 20 procent van de omzet, wil zelf chips ontwikkelen. Begin 2025 zouden de eerste iPhones met eigen chips in de schappen liggen. Qualcomm verwacht dat op te vangen door te focussen op meer eindmarkten, waaronder de auto-industrie en de digitalisering van de industrie. Daar boekt het goede progressie mee. Tegen eind dit decennium moet de helft van de omzet komen van die sectoren. Nu is dat nog 30 procent. Aandeelhouders die daarop willen wachten, worden ruim beloond.

Conclusie

Qualcomm wil voor 15 miljard dollar eigen aandelen inkopen. Het afgelopen boekjaar vloeide al 70 procent van de vrije kasstroom (7,8 miljard dollar van 11,1 miljard) terug naar de aandeelhouders in de vorm van dividenden en inkoopprogramma’s. Bij een geschatte koers-winstverhouding van 14 voor 2025 is een eerste positie het overwegen waard. In het verleden bleken conflicten over licenties een goed instapmoment.

Koers: 153,25 dollar

Ticker: QCOM US

Isin-code: US7475251036

Markt: New York Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 170,2 miljard dollar

K/w 2024: 18

Verwachte k/w 2025: 14

Koersverschil 12 maanden: +9%

Dividendrendement: 2,2%



Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B