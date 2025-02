Prosus doet goed getimed bod op Just Eat Takeaway

De technologieholding Prosus kondigt de overname aan van de online maaltijdmarktplaats- en bezorger Just Eat Takeaway (JET). Daarmee lijkt een einde te komen aan de lange lijdensweg van JET. Prosus betaalt 4,1 miljard euro, volledig in cash. Dat komt neer op 20,3 euro per aandeel, een premie van 63 procent op de laatste beurskoers, 49 procent op de gemiddelde beurskoers van de afgelopen drie maanden en 22 procent op de hoogste koers in diezelfde periode. Het management en raad van bestuur van JET steunen het bod.

Tijdens en vlak na de pandemie noteerde JET nog tegen recordkoersen van 100 euro en meer. Maar de overnames van het Britse Just Eat en het Amerikaanse Grubhub in 2020, elk voor meer dan 6 miljard euro, braken het bedrijf zuur op. JET kwam na de pandemie in een perfecte storm terecht. De vraag naar zijn diensten zakte stevig en het had moeite de twee grote overnames tegelijk te absorberen.

In het Verenigd Koninkrijk is dat vrij goed gelukt. In de Verenigde Staten was de concurrentie veel sterker, en al gauw werd duidelijk dat de Grubhub-overname een misstap van formaat was. Omdat het daar nooit een voldoende dominante marktpositie zou veroveren zonder aanzienlijke investeringen, heeft JET twee jaar geprobeerd die Amerikaanse activiteiten van de hand te doen, om ze uiteindelijk in november te verkopen voor 650 miljoen dollar, een tiende van oorspronkelijke overnameprijs.

Conclusie

De timing van Prosus’ bod is goed gekozen. JET is de jongste kwartalen winstgevend op ebitda-niveau en zou een positieve vrije kasstroom neerzetten. Bovendien was het financieel kerngezond, dankzij een grote cashbuffer. Voor de geduldige beleggers zou er door dat nieuwe elan op termijn misschien meer in hebben gezeten dan de koers van 20,3 euro van het huidige bod. Het probleem voor JET was dat veel beleggers hun geduld verloren waren. Ondanks de structurele verbeteringen in de afgelopen kwartalen herleefde de koers amper. Het aandeel mag nog even worden aangehouden, gezien de korting op de biedprijs.

Advies: houden/afwachten

houden/afwachten Risico: hoog

hoog Rating: 2C