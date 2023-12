Prosus boekt vooruitgang

Prosus gaat zijn belang in Tencent dit jaar nog verder reduceren naar 24 procent.

Prosus heeft het eerste halfjaar van het lopende boekjaar (tot eind maart 2024) afgesloten met een winst uit voortgezette activiteiten van 2,0 miljard dollar. In dezelfde periode vorig jaar was dat 1,1 miljard dollar. Dat komt overeen met een stijging van de winst per aandeel met 96 procent naar 0,76 dollar, in lijn met de vooropgestelde bandbreedte van 0,74 tot 0,77 dollar. Volgens Prosus is de winstgroei te danken aan een verbeterde winstgevendheid bij de e-commerceactiviteiten en bij de Chinese techreus Tencent. Bovendien kwamen de rente-inkomsten hoger uit.

De onderneming verkleinde haar belang in Tencent van 26 naar 25 procent, wat 4,0 miljard dollar opleverde. In de nettowinst is een boekwinst opgenomen van 2,9 miljard dollar, tegenover 2,8 miljard in dezelfde periode vorig jaar. Met de opbrengst heeft Prosus eigen aandelen ingekocht. Dat heeft geresulteerd in een positief effect op de intrinsieke waarde per aandeel van 7 procent. Met de grootschalige inkoop van aandelen wil Prosus de hoge korting op de intrinsieke waarde laten afnemen en zo een beter rendement voor zijn aandeelhouders bewerkstelligen.

Een andere strategische prioriteit is de verbetering van de winstgevendheid bij de e-commerceactiviteiten. Ook daar maakt Prosus vorderingen. Het brutoverlies daalde van 256 miljoen naar 36 miljoen dollar. De e-commercetak zal in de tweede helft van 2024 winstgevendheid zijn, een half jaar eerder dan verwacht. De omzet steeg hier met 13 procent naar 2,6 miljard dollar, vooral dankzij een sterke groei in lokale valuta’s bij marktplaatsen (+32%) en bij de Braziliaanse bezorgdienst iFood (+17%).

In het fintechsegment steeg de omzet met 32 procent. Het resultaat verbeterde bij alle onderdelen dankzij de toegenomen schaalgrootte. Dat is cruciaal voor de beleggingscase, want Prosus leunt nu nog vooral op Tencent. De vrije kasstroom van 645 miljoen dollar bestond uit het ontvangen dividend van Tencent. De overige activiteiten kennen een negatieve kasstroom, hoewel er sprake was van een duidelijke verbetering. Vanwege de verliezen twijfelde de markt over de kwaliteit van de portefeuille. Maar met de verwachte omslag naar winstgevendheid laat Prosus zien dat de hoge investeringen in zijn geconsolideerde e-commercebedrijven wel degelijk vruchten afwerpen. Prosus gaat zijn belang in Tencent dit jaar nog verder reduceren naar 24 procent en blijft eigen aandelen inkopen.

Ondanks de inspanningen van het bestuur noteert het aandeel nog steeds tegen een forse discount van ruim 40 procent. Dat komt mede door de afhankelijkheid van Tencent, die ruwweg 80 procent van de intrinsieke waarde vertegenwoordigt. Het aandeel Prosus blijft vooral interessant voor beleggers die met een korting in Tencent willen beleggen. Aandeelhouders moeten het hebben van een teruglopende discount. Zolang Tencent zo dominant blijft, is gezien de minder sterke corporate governance in China een hoge korting gerechtvaardigd. Wij blijven daarom bij een neutraal advies (rating 2B, houden/afwachten).

Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 30,03 euro

Ticker: PRX NA

ISIN-code: NL0013654783

Markt: Euronext Amsterdam

Beurskapitalisatie: 79,92 miljard euro

K/w 2022: 8

Verwachte k/w 2023: 15

Koersverschil 12 maanden: +4%

Koersverschil sinds jaarbegin: +2%

Dividendrendement: 0,2%