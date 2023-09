Problemen voor Newmont in Mexico

Bij de grootste goud- en zilvermijn van Mexico is in juni nog maar eens een staking uitgebroken.

De productie- en kostencijfers van Newmont Corp zagen er in het tweede kwartaal niet zo goed uit. Dat had grotendeels te maken met problemen bij Peñasquito. Bij de grootste goud- en zilvermijn van Mexico is in juni nog maar eens een staking uitgebroken. De mijn stond vorig jaar in voor 556.000 troyounce. De oorzaak is een conflict over de lonen. Newmont heeft een jaar geleden een akkoord gesloten met de grootste vakbond, maar die komt daar nu op terug en eist extra geld.

CEO Tom Palmer schakelde het Ministerie van Arbeid en Economie in om een snelle oplossing te bekomen. Newmont heeft het stilaan gehad met de sociale onrust in Mexico en dreigt ermee de investeringen in het land te bevriezen. De staking kost Newmont 1 miljoen dollar per dag aan onderhoudskosten en 2,7 miljoen dollar per dag aan verloren inkomsten.

Behalve van Peñasquito was er ook een kleinere bijdrage van Pueblo Viejo, waar de expansie in de laatste fase zit, en van Nevada Gold Mines, de joint venture met Barrick. Per saldo daalde de goudproductie met 17 procent op jaarbasis naar 1,24 miljoen troyounce. Ook de output van de bijproducten koper, zilver, lood en zink daalde met 22 procent naar 256.000 troyounce goudequivalent.

Omdat de hoge vaste kosten over minder geproduceerde metalen kunnen worden verdeeld, gingen ook de productiekosten steil de hoogte in. De productiekosten per troyounce klommen naar 1.472 dollar tegenover 1.376 dollar in het eerste kwartaal en 1.199 dollar een jaar eerder.

De gemiddelde verkoopprijs kon de pil wat verzachten. Die klom naar een recordniveau van 1.965 dollar, 3 procent meer dan in het eerste kwartaal en 7 procent meer dan een jaar eerder. Daardoor was er nog een aangepaste bedrijfswinst of ebitda van 910 miljoen dollar. Netto bleef er 155 miljoen dollar over tegenover 387 miljoen in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Zowel de Canadese als de Australische mededingingsautoriteiten hebben de overname van Newcrest goedgekeurd. Newmont hoopt de transactie met een waarde van 16,8 miljard dollar in het vierde kwartaal af te ronden. Newcrest zal ruim 2 miljoen troyounce goud en 300.000 pond koper bijdragen. De gemiddelde kostenstructuur ligt beduidend lager. Er zijn bovendien expansiekansen bij de goudmijn Brucejack en de kopermijn Red Chris in Canada.

Bij de eigen projecten is het uitkijken naar de uitbreidingen van Ahafo North (Ghana) en Tanami (Australië). Die worden in 2025 afgerond.

Het dividend bedraagt 0,4 dollar op kwartaalbasis. Dat komt tegen de huidige koers overeen met een rendement van meer dan 4 procent. Ondanks de tijdelijk lagere kasstromen komt de uitkering niet in gevaar.

Newmont beschikt over 2,8 miljard dollar cash en 374 miljoen dollar deposito’s op korte termijn. De liquiditeit bedraagt 6,2 miljard dollar. Daar staat een langetermijnschuld van 5,57 miljard dollar tegenover. De nettoschuld bedraagt 0,7 keer de verwachte ebitda. Dat is goed beheersbaar.

Newmont handhaafde de productie- en kostenprognose op respectievelijk 5,7 tot 6,3 miljoen troyounce goud en 1.150 tot 1.250 dollar.

Conclusie

De cijfers van het tweede kwartaal vielen tegen, maar daar mogen we geen al te grote conclusies aan verbinden. Newmont kon uitzonderlijke omstandigheden inroepen. Wat telt, is de evolutie van de productie en de kosten. Dat ziet er goed uit. Zowel de eigen projecten als de bijdrage van Newcrest zullen de komende jaren tot een hogere output en lagere kosten leiden. Newmont noteert tegen slechts 6 keer de verwachte kasstroom van 2024 en 2025. Daarbij komt nog een aantrekkelijk rendement.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 38,36 dollar

Ticker: NEM US

ISIN-code: US6516391066

Markt: New York Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 30,6 miljard dollar

K/w 2022: 39

Verwachte k/w 2023: 18

Koersverschil 12 maanden: -9%

Koersverschil sinds jaarbegin: -23%

Dividendrendement: 4,2%