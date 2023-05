PostNL ziet eerste lichtpuntjes

Het ergste lijkt achter de rug voor PostNL.

Bij PostNL gloort licht aan het einde van de pakjestunnel. De logistieke speler bezorgde in het eerste kwartaal zowel in binnen- als buitenland meer pakjes dan hij zelf had verwacht. Vooral in maart merkte het bedrijf tekenen van een opleving op een pakjesmarkt die een typische boom-bustcyclus doorloopt. Na de pakjesbonanza van 2020-2021 lijkt de bodem van de cyclus bereikt. In het tweede kwartaal zouden de volumes niet langer dalen, maar het ijs is nog dun. Bevestiging is dus nodig.

Tijdens de coronacrisis leek aan de pakjesstroom geen einde te komen. PostNL investeerde in een grotere bezorgcapaciteit, anticiperend op een continue stijging van de vraag. Vorig jaar kwam de grote ontnuchtering. Toen de consument weer ongestoord kon winkelen, kreeg het pakjesverkeer een stevige klap. Nog meer tegenwind kwam van een aangetaste koopkracht als gevolg van ontsporende energiefacturen en een dalend consumentenvertrouwen. PostNL verscheepte vorig jaar 10 procent minder pakjes.

De concurrentie had dezelfde inschattingsfout gemaakt, met als resultaat een stevige overcapaciteit op de markt. Dat maakte het PostNL knap lastig om de prijzen te verhogen, toen het bedrijf geconfronteerd werd met fors hogere kosten door de hogere loonkosten en de stijgende energieprijzen. Die combinatie van slecht nieuws kostte PostNL vorig jaar 73 procent van de bedrijfswinst en 70 procent van de beurswaarde tussen de koerstop in de zomer van 2021 en de koersbodem deze lente. Prijsverhogingen beperkten de schade een beetje, maar dat kostte het bedrijf wat marktaandeel op de pakjesmarkt.

PostNL zat ook in het eerste kwartaal van dit jaar gekneld tussen een haperende vraag en stijgende kosten. Dat er tegen de verwachting in geen verlies was, was dan ook een opluchting voor de beleggers. Een minder snelle daling van het pakjesverkeer en de eerste resultaten van een strikte kostencontrole leverden in het eerste kwartaal een bedrijfswinst van 7 miljoen euro op. Dat is 78 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar, maar het bloeden lijkt gestelpt. De kosteninflatie zal het bedrijf nog een tijdje achtervolgen, maar het consumentenvertrouwen knapt op en het pakjesverkeer kan dit jaar verder stabiliseren. De organisatie past zich aan de nieuwe realiteit aan, onder meer door het personeelsbestand in de pakjesdivisies te verminderen. Dankzij die elementen kon het bedrijf bij de presentatie van de halfjaarcijfers op 8 mei de verwachtingen voor dit jaar bevestigen: “We zijn op schema om dit jaar een bedrijfswinst van 70 à 100 miljoen euro te behalen.”

Vanaf 2024 zou de pakjescyclus opnieuw moeten aantrekken. Volgens PostNL blijft de trend naar meer e-commerce intact, al zal het nog enkele jaren duren voor de piekvolumes van 2020 en 2021 geëvenaard worden. Dat moet in 2024 voor een margeverbetering met 2 procentpunt zorgen, als een tegenvallende conjunctuur geen stok in het wiel steekt. In het klassieke postverkeer houdt PostNL rekening met een volumedaling van 8 tot 10 procent. Met prijsverhogingen en een efficiëntere werking probeert het bedrijf een bescheiden winstgevendheid in die divisie te verdedigen.





Conclusie

Het ergste lijkt achter de rug voor PostNL. De kosten stijgen nog snel, maar de daling van het pakjesverkeer lijkt te stabiliseren en de organisatie is de overmatige investeringen van de coronaboom aan het uitzweten. De positieve kanteling van de cyclus vraagt echter nog om bevestiging. De verschrompelde beurskapitalisatie van nog 815 miljoen euro houdt intussen een faire waardering in, gegeven een verwachte bedrijfswinst van 70 à 100 miljoen euro in 2023. Het advies blijft ‘houden’.





Advies: Houden

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 1,64 euro

Ticker: PNL

ISIN-code: NL0009739416

Munt: euro

Markt: Euronext Amsterdam

Beurskapitalisatie: 815 miljoen euro

K/w 2022: 10

Verwachte k/w 2023: 12

Koersverschil 12 maanden: -38%

Koersverschil sinds jaarbegin: -6%

Dividendrendement: 4%