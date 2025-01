PostNL kampt met kaduuk bedrijfsmodel

Vooruitlopend op de definitieve jaarcijfers op 24 februari heeft PostNL al een flinke winstwaarschuwing uitgestuurd. Na al een eerste verlaging naar 80 miljoen euro in november ligt de verwachting voor de bedrijfswinst (ebit) nu op 53 miljoen, tegenover 92 miljoen in 2023.

De tegenvaller zit vooral in de postdivisie, waar de ebit uitkomt op 19 miljoen euro. Analisten verwachtten 37 miljoen. Het vierde kwartaal kon de zwakke prestaties in de voorgaande kwartalen niet compenseren. De postvolumes daalden met 10,6 procent. Ook de verschuiving naar niet-24-uurs-post woog op het resultaat.

Bij de pakjesdivisie steeg de ebit vorig jaar van 47 naar 49 miljoen euro, waar de markt rekening hield met 51 miljoen. De volumes namen in het vierde kwartaal met 10,5 procent toe. Dat was echter vooral te danken aan groei bij grote Aziatische webshops (+42%). De binnenlandse volumes stegen met 3,7 procent. Die veranderende mix legt druk op de marge, want bij grote klanten heeft PostNL minder prijskracht.

PostNL moet zijn strategie kritisch onder de loep nemen. Bij de pakjesdivisie moet het een antwoord vinden op de toenemende klantconcentratie en zijn tanende prijskracht. De forse concurrentie maakt dat niet makkelijk. Kostenbesparingen (circa 40 miljoen euro in 2024) bieden door de stijgende loonkosten te weinig soelaas. Op het gebied van postbezorging is de uitdaging nog groter. PostNL trok al de conclusie dat het huidige bedrijfsmodel niet houdbaar is. Duurdere postzegels en kostenbesparingen (35 miljoen) compenseren niet de structurele volumekrimp en de stijgende kosten. PostNL acht overheidssubsidies cruciaal, maar dat zit er niet in.

Conclusie

Een lichtpuntje is dat de vrije kasstroom in lijn met de verwachtingen uitkomt op ongeveer 12 miljoen euro in 2024. Samen met de acceptabele schuldgraad van circa 1,95 stelt dat PostNL in staat een slotdividend uit te keren. Onze dividendverwachting blijft 0,06 euro per aandeel. Bij een dividendrendement van 6,1 procent en een verwachte koers-winstverhouding van 7 is het aandeel vrij laag gewaardeerd. Daar staan natuurlijk structurele uitdagingen tegenover. Vandaar het neutrale advies.



houden/afwachten: gemiddeld

Koers: 0,95 euro

Ticker: PNL

ISIN-code: NL0009739416

Munt: euro

Markt: Euronext Amsterdam

Beurskapitalisatie: 673,4 miljoen euro

K/w 2024: 7

Verwachte k/w 2025: 8

Koersverschil 12 maanden: -31%

Koersverschil sinds jaarbegin: -11%

Dividendrendement: 6,1%