Pharming krijgt verlossend nieuws van FDA

Het aandeel veerde ruim 15 procent op na de goedkeuring voor het gebruik van het medicijn Joenja.

Enkele dagen eerder dan verwacht pakte Pharming uit met het uitstekende nieuws dat het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap (FDA) goedkeuring heeft verleend voor het gebruik van Joenja, de commerciële naam voor leneolisib, bij patiënten van twaalf jaar en ouder met de zeldzame immuunziekte APDS. Pharming start vanaf april de verkoop van hun tweede goedgekeurd product, dat bovendien het eerste werkzame medicijn is voor APDS. De goedkeuring gaat gepaard met een mijlpaalbetaling aan de licentiegever Novartis en een andere partij van 10,5 miljoen dollar. Bij het bereiken van latere verkoopmijlpalen kan nog tot maximaal 190 miljoen dollar aanvullende betalingen volgen. Daarnaast zal Pharming oplopende royalty’s betalen van een percentage op de nettoverkoop. De brutoprijs per jaar behandeling bedraagt 547.000 dollar.

APDS is een uiterst zeldzame ziekte die nog maar tien jaar geleden werd ontdekt, maar met een genetische test kan worden aangetoond. Er zijn naar schatting 1.500 patiënten wereldwijd, van wie het bedrijf er meer dan 500 heeft geïdentificeerd. De goedkeuring van het Europese geneesmiddelenbureau EMA wordt na het eerder dit jaar aangekondigde uitstel verwacht in de tweede jaarhelft. Er volgen ook aanvragen in het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Japan.

Pharming startte een studie in patiënten jonger dan twaalf jaar en zal in de tweede jaarhelft bijkomende indicaties aankondigen. Tegenover de omzet in 2022 van 205,6 miljoen dollar voor Ruconest (+3%) mikken analisten op een verwachte piekomzet voor Joenja omtrent 300 miljoen dollar.

Conclusie

Na enkele zenuwachtige handelsweken door de perikelen over de toegang tot de kastegoeden bij de failliete Silicon Valley Bank veerde het aandeel ruim 15 procent op na de goedkeuring van Joenja. De al bij al een bescheiden koerswinst geeft aan dat er tijd zal nodig zijn voor het maximaal benutten van het commerciële potentieel. De goedkeuring is nochtans een transformerende stap voor Pharming die de markt maar matig apprecieert. Het aandeel blijft daarom koopwaardig.





Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 1,13 euro

Ticker: PHARM NA

ISIN-code: NL0010391025

Markt: Euronext Amsterdam

Beurskapitalisatie: 741,7 miljoen euro

K/w 2022: 56

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: +47%

Koersverschil sinds jaarbegin: -1%

Dividendrendement: –