Pfizer doet forse overname

De interesse van Pfizer in het biotechconcern Seagen was al langer bekend. Het overnamebericht kwam dus niet als een verrassing. Pfizer betaalt 229 dollar per aandeel Seagen. Inclusief de schuldpositie komt de totale overnamesom daarmee op 43 miljard dollar. Met Seagen versterkt Pfizer zijn oncologiedivisie die in de periode 2025-2027 met flinke patentverliezen te maken krijgt. Seagen brengt Pfizer bovendien een nieuwer type oncologiemedicijn, de antibody-drug conjugates. Dat zijn monoklonale antilichamen die kankercellen gerichter kunnen aanvallen, waardoor minder schade wordt toegebracht aan gezonde cellen.

Seagen verwacht dit jaar een 12 procent hogere omzet van 2,2 miljard dollar te behalen, dat is nog geen 3 procent van de voor dit jaar verwachte omzet van Pfizer. Bovendien zal de Seagen-overname pas vanaf het derde of vierde jaar na het afsluiten van de transactie – eind 2023 of begin 2024 – aan de winst per aandeel bijdragen, wanneer Pfizer de 1 miljard dollar aan synergievoordelen kan realiseren.

Maar de overname is er uiteraard eentje voor de lange termijn. Pfizer verwacht dat de bestaande producten en pijplijnprojecten van Seagen in 2030 goed zijn voor een omzet van zeker 10 miljard dollar. Daarmee heeft Pfizer naar eigen zeggen zeker 20 miljard dollar in zicht van de voor 2030 geplande 25 miljard dollar aan omzet uit acquisities. Pfizer financiert de overname met 31 miljard dollar aan langlopende schuld en de eigen kaspositie. Ondanks die grote financiële inspanning is het dividend van Pfizer niet in gevaar.

Conclusie

De overname verandert niets aan de visie op het aandeel Pfizer. De afnemende omzet en aankomende patentverliezen kennen geen snelle oplossing, en de overnames en de pijplijn van Pfizer moeten zich nog bewijzen. Aanhouden en in de tussentijd het dividendrendement van ruim 4 procent incasseren is het devies.





Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B