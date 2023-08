Pakjes weer in de lift bij PostNL

Het aandeel PostNL stijgt verder ten gevolge van beter dan verwachte cijfers over het tweede kwartaal, een verhoging van de winstprognose en een interim-dividend.

Waar PostNL aanvankelijk nog op een vlakke volume-ontwikkeling rekende bij Pakketten voor het tweede kwartaal, is die afdeling vergeleken met vorig jaar gegroeid met 3,3 procent. Het is voor het eerst sinds corona dat de pakketvolumes weer in de lift zitten. PostNL merkt dat direct in de cijfers. De genormaliseerde bedrijfswinst (ebit) bij Pakketten bedroeg over het tweede kwartaal 17 miljoen euro, tegen nog 5 miljoen euro over de eerste drie maanden. Een optimalisatie van onder meer de routes droeg eveneens bij aan de betere resultaten. Het concern rekent voor het hele jaar op een lage, enkelcijferige volumegroei bij Pakketten.

PostNL als geheel zag de genormaliseerde ebit stijgen van 10 naar 18 miljoen euro. Een scherpe terugval bij Mail (briefpost) in Nederland van 13 naar 2 miljoen euro, werd ruim goedgemaakt door veel lagere pensioenlasten. De vermindering van het personeelsbestand met 200 tot 300 voltijdse krachten is opgestart. De afvloeiingskosten zullen maximaal 10 miljoen euro bedragen, waar het bedrijf eerder nog 20 miljoen euro in gedachten had. Dit jaar zal al een besparing van 5 miljoen euro daaruit zichtbaar zijn.

Door alle meevallers verhoogt PostNL de jaarprognose van een genormaliseerde bedrijfswinst van 70 tot 100 miljoen euro naar 100 tot 130 miljoen euro en van het nettoresultaat van 40 tot 70 miljoen euro naar 65 tot 95 miljoen euro. De verwachting voor de vrije kasstroom blijft ongewijzigd tussen 10 en 40 miljoen euro.

PostNL spreekt vertrouwen uit in de eigen strategie en keert een interim-dividend uit van 0,06 euro per aandeel. Om niet extra te moeten lenen – de solvabiliteit bedraagt slechts 8,6 procent – kan PostNL bij een vrije kasstroom van 40 miljoen euro maximaal 0,08 euro dividend per aandeel over het hele boekjaar uitkeren.

Conclusie

We zijn nog niet 100 procent overtuigd van de ommekeer en blijven voorzichtig, vooral met een beurskoers die weer tot boven 2 euro is opgelopen. Het advies voor het aandeel van PostNL blijft ‘houden’.





Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 2,07 euro

Ticker: PNL

ISIN-code: NL0009739416

Munt: euro

Markt: Euronext Amsterdam

Beurskapitalisatie: 1,03 miljard euro

K/w 2022: 10

Verwachte k/w 2023: 14

Koersverschil 12 maanden: +2%

Koersverschil sinds jaarbegin: +22%

Dividendrendement: 3,8%