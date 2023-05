Overname levert groei-impulsen voor Pan American Silver

Pan American Silver heeft nu elf operationele activa in portefeuille.

Pan American Silver en Agnico-Eagle Mines namen eerder dit jaar Yamana Gold over. Ze verdeelden de activa. Pan American Silver bemachtigde vier mijnen in Zuid-Amerika: Jacobina in Brazilië, Cerro Moro in Argentinië en El Penon en Minera Florida in Chili.

2022 viel tegen met een output van 18,5 miljoen troyounce zilver en 552.000 troyounce goud, terwijl op respectievelijk 19,8 miljoen en 578.000 werd gerekend. Bij Dolores lag de output tijdelijk iets lager, La Arena had met lagere grades te kampen. Daarnaast werd Morococha in care and maintenance geplaatst. Ook Manantial Espejo is aan het einde van zijn economische levensduur gekomen. De groei-impuls is dus meer dan welgekomen.

Vooral Jacobina is erg beloftevol. De mijn produceerde vorig jaar een recordhoeveelheid van bijna 200.000 troyounce goud. Twee geplande uitbreidingen kunnen het productiepotentieel van Jacobina verdubbelen tegen het einde van dit decennium. Met een productiekostprijs van minder dan 800 dollar zal Jacobina een gunstige impact hebben op de kosten op groepsniveau.

De vier activa zullen de zilverproductie op jaarbasis met 9,5 miljoen troyounce met ongeveer de helft verhogen. De output van goud zal met een extra 550.000 troyounce zelfs verdubbelen. De bijdrage aan de reserves is nog interessanter: voor zilver komt er 111 miljoen troyounce bij en voor goud 13,7 miljoen troyounce.

Op basis van een productiebijdrage van de nieuwe activa mikt Pan American Silver voor 2023 op 21 tot 23 miljoen troyounce zilver en 870.000 tot 970.000 troyounce goud. De productiekosten dalen. Bij zilver lagen ze vorig jaar met 16,48 dollar nog een stuk boven de verwachte 15,25 dollar. Dat cijfer zal in 2023 afnemen naar 14 tot 16 dollar. Bij goud daalt de prognose naar 1.275 tot 1.425 dollar tegenover nog 1.459 dollar vorig jaar.

Pan American Silver heeft nu elf operationele activa in portefeuille, waarvan drie in Peru (23%), twee in Chili (19%), twee in Mexico (18%), één in Argentinië (16%), Brazilië (12%), Canada (9%) en Bolivië (3%). Daarnaast is er nog een participatie van 56,25 procent in het Mara-koperproject en zijn er de twee voorlopig niet-producerende zilveractiva, Navidad (Argentinië) en Escobal (Guatemala). Voor die laatste consulteert men de lokale Xinka-gemeenschap, maar een vooruitzicht op heropening is er nog niet. Escobal produceerde in 2017 20 miljoen troyounce zilver en beschikt over 264 miljoen troyounce aan reserves.

Ook na de overname is de liquiditeitspositie voldoende. Na het eerste kwartaal had Pan American Silver voor 513,1 miljoen dollar aan cash en verhandelbare activa op de balans. Van de kredietlijn van 750 miljoen dollar is nog 425 miljoen beschikbaar. Na de overname is de schuld opgelopen naar 1,18 miljard dollar, maar die staat wel tegen gunstige voorwaarden uit. Een eerste termijnlening van 500 miljoen dollar loopt af in 2031 en heeft een coupon van 2,63 procent. Een andere van 283 miljoen dollar loopt tot 2027 en staat uit tegen 4,63 procent. Het dividend van 10 dollarcent op kwartaalbasis blijft gehandhaafd.

Conclusie

Ondanks de hogere zilverprijs noteert Pan American Silver op hetzelfde niveau als begin dit jaar. Het aandeel werd afgestraft wegens de tegenvallende jaarcijfers en noteert tegen minder dan 8 keer de verwachte kasstroom van dit jaar. Dat is ver onder het historische gemiddelde, terwijl er de komende kwartalen beterschap op komst is en het bedrijf een dividend uitkeert. Met het oog op hogere zilverprijzen is Pan American Silver meer dan ooit koopwaardig.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 15,69 dollar

Ticker: PAAS US

ISIN-code: US6516391066

Markt: New York Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 5,7 miljard dollar

K/w 2022: 174

Verwachte k/w 2023: 29

Koersverschil 12 maanden: -26%

Koersverschil sinds jaarbegin: -8%

Dividendrendement: 2,5%