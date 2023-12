Ordergroei van Cisco Systems ontgoochelt

In de tweede helft van 2024 verwacht Cisco beterschap. Toch heeft het de jaarprognoses verlaagd.

Cisco Systems presteerde beter dan verwacht in de drie maanden tot eind oktober, het eerste kwartaal van het fiscaal boekjaar 2023-2024. De vooruitzichten ogen een stuk minder gunstig, en daardoor werd het aandeel afgestraft.



De producent van netwerkapparatuur realiseerde een omzet van 14,67 miljard dollar, iets boven de consensusverwachting en 7,6 procent meer dan een jaar eerder. De productverkoop stond in voor iets meer dan drie kwart van de omzet, de rest kwam uit diensten. Ook de nettowinst lag met 1,11 dollar boven de verwachte 1,03 dollar.



Het aantal nieuwe productorders daalde met een vijfde en dat was een tegenvaller. Volgens Cisco is dat slechts een tijdelijk fenomeen en moeten de klanten eerst de grote leveringen van de voorbije kwartalen verwerken. In de tweede helft van 2024 verwacht Cisco beterschap.



Toch werden de jaarprognoses neerwaarts bijgesteld. Cisco gaat voor het lopende boekjaar uit van een omzet tussen 53,8 en 55 miljard dollar. Dat was voorheen nog 57 tot 58,2 miljard dollar. De winst per aandeel wordt op 3,87 tot 3,93 dollar begroot. Daar bedroeg de gemiddelde analistenprognose 4,05 dollar.



Cisco is financieel gezond en de vrije kasstroom wordt dit jaar geschat op 16,5 miljard dollar. Het beschikte aan het einde van het eerste kwartaal over een nettocashpositie van meer dan 15 miljard dollar. De geplande overname van Splunk (28 miljard dollar) zal zowel met cash als met nieuwe schulden worden gefinancierd.

Er werd 2,8 miljard dollar besteed aan aandeelhoudersvergoedingen, waarvan 1,3 miljard dollar aan het kwartaaldividend (0,59 dollar per aandeel). Er loopt ook een programma voor aandeleninkopen van 18 miljard dollar. De voorbije drie jaar is het aantal uitstaande aandelen met 4,3 procent gedaald.

Conclusie

Cisco noteert tegen 13 keer de verwachte winst en 3,3 keer de verwachte omzet. Het rendement is voor een technologiebedrijf aantrekkelijk, terwijl de aandeleninkopen, ondanks de beperkte omzetgroei, voor een hogere winst per aandeel zorgen. Cisco is te behouden.

Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 47,93 dollar

Ticker: CSCO US

ISIN-code: US17275R1023

Markt: Nasdaq

Beurskapitalisatie: 194,8 miljard dollar

K/w 2022: 13

Verwachte k/w 2023: 13

Koersverschil 12 maanden: -1%

Koersverschil sinds jaarbegin: 0%

Dividendrendement: 3,3%