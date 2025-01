‘Operatie herstel’ zit op schema bij Boeing

Het kwartaal- en jaarrapport van Boeing bevatte weinig verrassingen, maar de verwachtingen waren dan ook niet hooggespannen.

Netto was er in het vierde kwartaal een aanzienlijk verlies van 3,86 miljard dollar of 5,9 dollar per aandeel. Dat had te maken met reeks afschrijvingen, de meeste eenmalig. Op de waarde van verlieslatende defensiecontracten wordt 1,7 miljard dollar afgeboekt en bij de afdeling passagiersvliegtuigen (Commercial Airplanes) 1,1 miljard dollar. Daarnaast zijn er de herstructureringskosten door het ontslag van 10 procent van het personeel.

Boeing vormt samen met Airbus een duopolie voor passagiersvliegtuigen

De kwartaalomzet daalde met 31 procent op jaarbasis naar 15,2 miljard dollar, een fractie meer dan verwacht. Van de drie grootste afdelingen kon enkel Global Services (onderhoud en logistieke diensten) op jaarbasis een groei met 5,6 procent voorleggen naar 5,12 miljard dollar. De operationele marge bedroeg 19,5 procent.

Bij Commercial Airplanes was de omzet 55 procent lager dan een jaar eerder: 4,76 miljard dollar. Dat heeft te maken met de staking die 53 dagen duurde. De Amerikaanse Federal Aviation Authority (FAA) legde Boeing ook een limiet op voor de productie van toestellen van het type 737 Max na kwaliteitsproblemen met dit toestel. Daardoor werden in het vierde kwartaal slechts 57 toestellen geleverd, tegenover 157 in dezelfde periode een jaar eerder. Van de 737, het meest populaire toestel, waren er 36 leveringen tegenover 110 een jaar eerder. Boeing is er naar eigen zeggen klaar voor om de productie van 737 toetellen verder op te trekken indien de FAA dit toelaat. Over het volledige boekjaar 2024 daalde het aantal leveringen van passagiersvliegtuigen met 34 procent naar 348. Het aantal nieuwe orders daalde vorig jaar met 71 procent naar 377 passagiersvliegtuigen. Bij de rivaal Airbus was er een vooruitgang met 4 procent naar 766 leveringen.

De afdeling Defense, Space&Security zag de omzet in het vierde kwartaal met bijna een vijfde afkalven naar 5,41 miljard dollar. Boeing wil het aanbod verder stroomlijnen en zal bepaalde types niet langer aanbieden.

De totale waarde van het orderboek bedroeg eind december 521 miljard dollar, of 10 miljard dollar meer dan drie maanden eerder. Het orderboek bevat meer dan 5.500 commerciële vliegtuigen voor een tegenwaarde van 435 miljard dollar. De defensietak haalde voor 8 miljard dollar nieuwe orders binnen en de totale waarde staat nu op 64 miljard dollar. De vrije kasstroom was in het vierde kwartaal 4,1 miljard dollar negatief. Ook in het lopende eerste kwartaal zal Boeing nog tegen een negatieve vrije kasstroom aankijken. Naarmate het jaar vordert, moet deze weer positief worden omdat eenmalige uitgaven wegvallen. Om de balans te versterken haalde Boeing vorig jaar 24,3 miljard dollar op via de uitgifte van nieuwe aandelen en een converteerbare obligatielening. Daardoor heeft het bedrijf nu voor 26,3 miljard dollar aan cash en verhandelbare effecten op de balans staan. Daarnaast is er nog een ongebruikte kredietlijn van 10 miljard dollar. De schuld werd in het vierde kwartaal met 3,8 miljard dollar afgebouwd tot 53,9 miljard dollar of 27,6 miljard dollar netto.

Conclusie

Er zijn tekenen dat het herstel is ingezet. De vrije kasstroom moet in de tweede jaarhelft weer positief zijn, waardoor de schulden en de rentelasten verder afgebouwd kunnen worden. Boeing vormt samen met Airbus een duopolie voor passagiersvliegtuigen en wanneer de leveringen weer toenemen, zal het bedrijf kunnen profiteren van een hefboomeffect op de winst en omzet. Boeing blijft koopwaardig als comeback-kandidaat. Meer zelfs, we bekijken een aankooplimiet voor de voorbeeldportefeuille.



Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B



Koers: 177,78 dollar

Ticker: BA US

Isin-code: US0970231058

Markt: New York Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 131 miljard dollar

K/w 2024: –

Verwachte k/w 2025: –

Koersverschil 12 maanden: -11%

Koersverschil sinds jaarbegin: +4%

Dividendrendement: –