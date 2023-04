Onderwaardering DSM loopt op

Het opwaarts potentieel is momenteel een stuk groter dan het neerwaarts risico.

Eind mei is het een jaar geleden dat DSM aankondigde dat het met het Zwitserse Firmenich wil fuseren. Voor DSM is het een mooie kans om de activiteiten in voeding, persoonlijke verzorging en gezondheid uit te breiden met de geur- en smaakactiviteiten van Firmenich. Het samenvoegen van beide organisaties levert op termijn jaarlijkse synergievoordelen op van 350 miljoen euro.

De afgelopen twaalf maanden is het optimisme over de fusie omgeslagen naar grote onzekerheid. Aanvankelijk gebeurde dat doordat het DSM meer moeite kost om de hogere kosten door te rekenen. In het derde kwartaal viel de ebitda-marge (bedrijfskasstroom/omzet) terug van 19,0 naar 16,3 procent. Daarnaast heeft het goedkeuringsproces wat vertraging opgelopen. De Europese Commissie en andere toezichthouders hebben in februari al groen licht gegeven voor de transactie. Het keuringsproces in India liep echter vertraging op. Pas begin april wisten DSM en Firmenich dat het samengaan op goedkeuring kan rekenen van alle tien betrokken toezichthouders.

In de tussentijd moest het Zwitserse bedrijf een tegenvaller incasseren. Op 8 maart berichtte de financiële nieuwsdienst Bloomberg dat er een onderzoek loopt naar kartelafspraken in de geursector. Er vonden onverwachte inspecties plaats, ook bij Firmenich. Het kartelonderzoek moet in kaart brengen of de bedrijven onderling prijsafspraken maakten en kunstmatige tekorten creëerden van bepaalde ingrediënten. Toezichthouders benadrukken dat het veel te vroeg is om al conclusies te trekken. De boete kan oplopen tot 500 miljoen euro voor Firmenich.

Daarnaast spelen ook zwakke prijzen voor vitamines en het aminozuur methionine een rol in de onzekerheid bij DSM-aandeelhouders.

Conclusie

Beleggers hebben een grote buffer ingebouwd voor het geval de synergie-, omzet- en margedoelstellingen bijgesteld moeten worden. In combinatie met de grote onderwaardering leidt dat ertoe dat het opwaarts potentieel momenteel een stuk groter is dan het neerwaarts risico. Het DSM-aandeel verdient een koopadvies.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 118,60 euro

Ticker: DSM NA

ISIN-code: NL0000009827

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 20,72 miljard euro

K/w 2022: 45

Verwachte k/w 2023: 34

Koersverschil 12 maanden: -24%

Koersverschil sinds jaarbegin: +4%

Dividendrendement: 2,1%