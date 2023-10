Omzetgroei zonder bubbels voor LVMH

De derdekwartaalcijfers van het grootste luxeconcern ter wereld, LVMH, overtuigen niet. De organische omzetgroei (zonder overnames of desinvesteringen) lag met 9 procent een stuk lager dan in de eerste jaarhelft (+17%) en dan de gemiddelde analistenverwachting (+11,85%). De boom in de verkoop van luxegoederen, die we na de pandemie zagen, is voorbij. De omzet bleef met 19,96 miljard euro ook onder de analistenconsensus (21,15 miljard).

Na negen maanden vertonen Europa, Japan en de rest van Azië (inclusief China) nog wel een dubbelcijferige groei, maar de verkoop in de Verenigde Staten blijft dalen. Onder meer de Hennessy–cognac en de champagnemerken hebben last van de afkoelende Amerikaanse economie. De divisie wijnen en sterke dranken was opnieuw het lelijke eendje. Nu de overheid de gezinnen minder sterk ondersteunt, neemt de consumptie af, geeft LVMH aan. In de eerste jaarhelft kromp de organische omzet met 2 procent. Na negen maanden is dat al 7 procent. De omzet van 1,51 miljard euro haalt de gemiddelde analistenraming van 1,76 miljard euro niet. Een dergelijke ontgoocheling van 14 procent zijn we niet gewoon van het luxeconcern.

Ook de sterkhouder van de groep, de in principe recessiebestendiger afdeling leder en modewaren, bleef met 9,75 miljard euro omzet onder de verwachtingen (10,32 miljard). De organische groei is afgevlakt van 17 procent na zes maanden naar 11 procent na negen maanden.

De enige uitblinker was de divisie selective retailing, met de keten taksvrije winkels, dankzij het opheffen van alle covid-restricties. Er was na negen maanden een sterke organische omzetgroei van 23 procent.





Conclusie

Het is uitzonderlijk dat de LVMH teleurstelt, dus reageerde de markt negatief. Sinds de piek in het voorjaar is de koers met bijna een kwart teruggevallen. Het aandeel is daardoor wel weer een stuk redelijker gewaardeerd dan enkele maanden geleden, tegen 20 keer de verwachte winst van volgend jaar. Laat de twijfel nog wat doorgaan en we kunnen weer overgaan tot een koopadvies. We houden dus de koersontwikkeling in de gaten, maar een advieswijziging komt er pas na de uitbodeming.





Advies: houden/afwachten

Risico: laag

Rating: 2A

Koers: 686,40 euro

Ticker: MC FP

ISIN-code: FR0000121014

Markt: Euronext Parijs

Beurskapitalisatie: 334,3 miljard euro

K/w 2022: 22

Verwachte k/w 2023: 20

Koersverschil 12 maanden: +13%

Koersverschil sinds jaarbegin: -1%

Dividendrendement: 1,7%