OCI profiteert van energietransitie

OCI boekte vorig jaar een recordwinst. Na de Russische invasie schoten de gasprijzen omhoog, wat de kunstmest- en methanolprijzen naar een recordhoogte bracht. Door de hoge gasprijzen waren er productiebeperkingen bij de kunstmestfabrieken, en bovendien dreigden sancties de Russische export van kunstmest te raken. Intussen staat de Russische export weer bijna op de niveaus van voor de oorlog en zijn de gasprijzen sterk gedaald. Dat heeft geleid tot forse prijsdalingen, variërend van 76 procent voor ammoniak tot 27 procent voor methanol.

Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar daalde de aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) van OCI in het eerste kwartaal met 65 procent naar 336 miljoen dollar. OCI spreekt geen winstverwachting uit voor het jaar, maar het is duidelijk dat de ebitda fors zal dalen vergeleken met het record van vorig jaar (3,9 miljard dollar). De consensusraming ligt op een ebitda van 1,8 miljard dollar en een winst per aandeel van 1,40 euro. Of de winst volgend jaar kan opveren, hangt vooral af van de grillige gasprijzen. OCI biedt zijn aandeelhouders wel houvast door te blijven wijzen op de gunstige vraag- en aanbodverhoudingen voor de komende jaren. Zo zal de kunstmestmarkt in de periode 2023-2027 naar verwachting verder verkrappen doordat er relatief weinig nieuw aanbod bij komt. Ook de groei van de vraag naar methanol zal in die periode hoger uitvallen dan de verwachte aanbodtoename door capaciteitsuitbreidingen. Beide markten profiteren van de energietransitie, doordat zowel methanol als ammoniak de industrie en het zeetransport kan helpen als alternatieve brandstof, om de CO2-uitstoot te verlagen.

Conclusie

Na de koersdaling van bijna 40 procent lijkt de verwachte winstval grotendeels in de koers verrekend. OCI heeft een ijzersterke balans en kan het basisdividend van 400 miljoen dollar per jaar (circa 1,77 euro per aandeel) voorlopig handhaven. Dat levert een fraai dividendrendement van 8,2 procent op. Ook de k/w van minder dan 10 voor 2024 is alleszins redelijk, gegeven de gunstige fundamentals. Maar voorlopig gaan we toch niet verder dan ‘houden’.





Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 21,61 euro

Ticker: OCI NA

ISIN-code: NL0010558797

Markt: Amsterdam

Beurskapitalisatie: 4,56 miljard euro

K/w 2022: 6,5

Verwachte k/w 2023: 13

Koersverschil 12 maanden: -15%

Koersverschil sinds jaarbegin: -27%

Dividendrendement: 8,2%