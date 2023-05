Nvidia maakt gigantische koerssprong door AI

Nvidia heeft verrast met bijzonder hoge omzet- en winstverwachtingen, omdat bedrijven investeren in artificiële intelligentie (AI). De waardering van het aandeel blijft desondanks hoog. De invloed van AI is groot, ook op beurskoersen. Bedrijven willen de boot niet missen en investeren flink in artificiële intelligentie, ongeacht de economische onzekerheden. De hype is nu heel sterk door ChatGPT, maar dat is slechts één type AI, namelijk de generatieve of limited memory AI. Die is getraind om op verzoek zelf inhoud, zoals tekst of beeld, te produceren. Daarnaast bestaat ook nog reactieve AI, die reageert op prikkels. De aanbevelingsalgoritmes van websites of streamingdiensten zijn daar een voorbeeld van. Nog geavanceerder zijn theory of mind-AI en zelfbewuste AI. Die zitten nog in de vroegste stadia van ontwikkeling. ChatGPT heeft dat hele spectrum van AI meegetrokken: al wat rond AI op de beurs noteert, is de hoogte in gegaan. De vooruitzichten blijven veelbelovend. Zo schatte de consultant McKinsey in dat 70 procent van de bedrijven tegen 2030 een vorm van AI zal gebruiken.

Die ontwikkeling is duidelijk te zien aan Nvidia’s omzetverwachting van 11 miljard dollar voor het nieuwe kwartaal. Dat is 53 procent meer dan het voorgaande kwartaal, en 32,7 procent meer dan het kwartaalrecord. En dat terwijl de omzet uit de gamingsector daalt, en de chipsector in een mindere fase zit. De data-activiteiten groeien snel, dankzij AI.

Ook op de iets langere termijn ziet het er goed uit voor Nvidia. Het bedrijf geeft geen voorspelling, maar het heeft wel een substantiële capaciteit vastgelegd voor productie. Dat wijst erop dat in de laatste twee kwartalen de omzet vergelijkbaar of hoger zal zijn dan in het tweede. Daarom verhogen analisten hun omzetverwachting voor dit jaar van 28,1 naar 42,2 miljard dollar. De winst per aandeel wordt opgetrokken van 3,50 naar 6,64 dollar. Ook voor de komende jaren zijn de winstverwachtingen fors opgetrokken.

Na de publicatie van het Nvidia-rapport op woensdag steeg het aandeel met ongeveer 25 procent. Donderdag stegen veel aandelen in de chipsector met 5 procent of meer. Dat komt omdat veel bedrijven profiteren van het succes van Nvidia. Zo maakt TSMC, bijvoorbeeld, veel chips voor Nvidia. Nvidia ontwerpt chips, maar de productie wordt uitbesteed. Bedrijven als ASML en ASMI leveren machines die TSMC gebruikt. Bovendien betekent investeren in hard- en software voor AI, dat ook allerlei andere bedrijven in die terreinen kunnen profiteren. De race om AI zou ervoor kunnen zorgen dat de neergaande cyclus in de chipsector sneller dan verwacht voorbij zal zijn.





Conclusie

Nvidia is een uitstekend bedrijf met heel goede vooruitzichten. Dat de omzet zo plotseling zó hard zou stijgen, had niemand verwacht, maar het was duidelijk dat Nvidia de komende jaren een winnaar zou worden door AI. Dat is geen uniek inzicht. De waardering van het aandeel is dan ook al een tijd erg hoog, wat de belangrijkste reden is waarom het aandeel op ‘houden’ stond. Nvidia is een prachtig bedrijf met een heel pittig prijskaartje. In een jaar of twee is een winst per aandeel van 10 dollar verre van onmogelijk. Dan is een beurskoers van bijna 400 dollar niet absurd. De markt gaat uit van 25 procent omzetgroei, en 15 procent voor het jaar daarna. Dat is mogelijk conservatief. Maar nu de koers al meer dan 150 procent hoger staat dan begin dit jaar, is het erg laat om nog een koopadvies te geven en achter de koers aan te rennen. Het advies blijft dan ook ‘houden’.





Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 389,46 dollar

Ticker: NVDA US

ISIN-code: US67066G1040

Markt: Nasdaq

Beurskapitalisatie: 961,9 miljard USD

K/w 2022: 189

Verwachte k/w 2023: 55

Koersverschil 12 maanden: +107%

Koersverschil sinds jaarbegin: +166%

Dividendrendement: 0,1%