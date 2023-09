NN Group kan meer kapitaal naar aandeelhouders sturen

Een hoger dan verwachte kapitaalinstroom geeft NN Group ruimte om in de toekomst het dividend te verhogen en meer eigen aandelen in te kopen. De doelen voor 2025 worden mogelijk al volgend jaar gehaald. De winst is in het eerste halfjaar met 66 procent gedaald naar 586 miljoen euro. Die terugval was voor het overgrote deel het gevolg van een boekwinst van ruim 1 miljard euro op de verkoop van bedrijfsonderdelen in dezelfde periode vorig jaar.

Onder meer door het grillige karakter van de winstontwikkeling, hebben beleggers meer oog voor het bedrijfsresultaat (+25% naar 1,4 miljard) en vooral de kapitaalaangroei. Die laatste geeft een goede indicatie van hoeveel geld een verzekeraar als dividend en via aandeleninkoop kan doorschuiven naar de aandeelhouders. Bij NN Group kwam de kapitaalaangroei uit op 997 miljoen euro, 11 procent meer dan de 899 miljoen van vorig jaar. De stijging is een flinke opsteker. Door moeilijke omstandigheden in het segment leven leek het bedrijf namelijk op een lichte daling af te stevenen. De terugval in kapitaalaangroei bij ‘leven’ (-10% naar 523 miljoen) werd echter ruimschoots gecompenseerd door een sterk presterende schadedivisie: +45 procent naar 210 miljoen euro. In dat segment verbeterde de verhouding tussen de premie-inkomsten en de schade-uitkeringen van 93,5 naar 90,1 procent. Bij de Europese verzekeringsactiviteiten steeg de kapitaalaangroei met 10 procent naar 218 miljoen euro. Tegenover een kleine daling bij Japan Life (-9% naar 68 miljoen) stond een verzesvoudiging bij de bankdivisie tot 70 miljoen.





Conclusie

NN Group herhaalde de prognose dat de kapitaalaangroei in 2025 op minstens 1,8 miljard euro uitkomt. De kans is heel groot dat die doelstelling volgend jaar al wordt gehaald. Het interim-dividend komt uit op 1,12 euro en de verzekeraar blijft voor minstens 250 miljoen euro per jaar aan aandelen inkopen. De sterke operationele prestaties, het dividendrendement van 8 procent en het vooruitzicht dat in de toekomst meer kapitaal naar aandeelhouders stroomt, geeft de doorslag om het advies te verhogen naar ‘koopwaardig’.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 35,75 euro

Ticker: INGA NA

Markt: Euronext Amsterdam

ISIN-code: NL0010773842

Beurskapitalisatie: 10,19 miljard euro

K/w 2022: 9

Verwachte k/w 2023: 7

Koersverschil 12 maanden: -8%

Koersverschil sinds jaarbegin: -6%

Dividendrendement: 8,1%