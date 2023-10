NN Group incasseert woekerpolisklap

Beursgenoteerde verzekeraars hebben zware weken achter de rug. Op 22 september werden de aandelen geraakt door het voorstel van het parlement om een belasting van 15 procent te heffen op de inkoop van eigen aandelen. Een nog grotere klap was de uitspraak op 26 september in de woekerpoliszaak. Een woekerpolis is een complexe beleggingsverzekering met relatief hoge kosten. Onder meer NN Group verkocht dat soort producten vanaf begin jaren negentig (‘Flexibel Verzekerd Beleggen’). Sinds een onderzoek in 2006 uitwees dat veel mis was met dat soort verzekeringen, zijn veel polishouders naar de rechter gestapt. Het hof in Den Haag oordeelde dat de verzekeraars meer informatie hadden moeten verstrekken aan hun klanten. Daardoor zou een contractuele basis voor bepaalde kosten ontbreken. Het aandeel van NN Group daalde de volgende handelsdag met 19 procent.

Er zijn twee redenen voor die harde klap. Ten eerste kwam de uitspraak onverwacht, zodat veel onzekerheid is ontstaan. Eerdere uitspraken in woekerpoliszaken in 2015 en 2022 waren grotendeels in het voordeel van de verzekeringsbranche uitgepakt. Bovendien laat de schade zich heel lastig inschatten. De Vereniging Woekerpolis becijferde dat bij een vergoeding van ruim 15.000 euro per polis de schade van 7 miljoen woekerpolissen kan oplopen tot meer 100 miljard euro. Volgens de vereniging is dat bedrag zo groot dat De Nederlandsche Bank mogelijk zal aansturen op een schikking, om het financieel systeem te beschermen. Eerdere zaken zijn geschikt tegen veel lagere bedragen. Voorlopig trekt NN Group niet naar de onderhandelingstafel. De groep is meteen in cassatie gegaan. De uitkomst daarvan laat minstens nog enkele jaren op zich wachten.

Het hof gaf zelf een voorbeeld van 2.000 euro verborgen kosten per polis over de volledige looptijd van een contract. Als de vergoeding daadwerkelijk zo hoog uitpakt, betekent dat voor NN Group een financiële schadepost van bijna 800 miljoen euro. Het is echter onzeker wat bij een schikking gebeurt met de polissen die al afgelopen of afgekocht zijn. In verschillende zaken hebben verzekeraars daarvoor al ruim 3 miljard euro betaald, maar afhankelijk van de definitieve uitspraak kan ook dat bedrag hoger uitpakken.

Door cassatie aan te tekenen tegen de uitspraak, krijgen de verzekeraars tijd om hun buffers te versterken. Ten tweede raakt het vonnis de verzekeraars immers op het punt dat ze tot een aantrekkelijke belegging maakt. De verzekeraars zullen in afwachting van een definitieve uitspraak hun uitkeringsbeleid handhaven. Als ze nu al veel geld opzij zetten, kan dat uitgelegd worden als voorsorteren op schuld bekennen, en dus leiden tot een hoge schikking. De kapitaalbuffer van NN Group is met 9,2 miljard euro ruim voldoende om een flinke tik te incasseren.





Conclusie

De kans is groot dat NN Group een schikking met zijn bestaande buffers kan opvangen. De woekerpoliskwestie heeft bovendien geen impact op de huidige en toekomstige kapitaalgeneratie. Per saldo lijkt de correctie overtrokken. Tegenover het hogere risicoprofiel, staat inmiddels een aanzienlijk aantrekkelijker dividendrendement. Daarom handhaven we het koopadvies. De rol van sectorfavoriet bij de Nederlandse verzekeraars gaat echter naar Aegon, dat door deze affaire veel minder getekend is. Dat aandeel heeft een dividendrendement van 6,7 procent en de verzekeraar heeft nu relatief meer ruimte om zijn eigen strategie uit te stippelen en een positieve nieuwsstroom te creëren.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 32,11 euro

Ticker: NN NA

Markt: Euronext Amsterdam

ISIN-code: NL0010773842

Beurskapitalisatie: 9,22 miljard euro

K/w 2022: 9

Verwachte k/w 2023: 7

Koersverschil 12 maanden: -22%

Koersverschil sinds jaarbegin: -18%

Dividendrendement: 8,9%