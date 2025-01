Netflix heeft meer dan 300 miljoen abonnees

Op de knappe cijfers van Netflix valt niets af te dingen, het pijnpunt zit bij de waardering.

Netflix pakte uit met een uitstekend kwartaalrapport ondanks de dure dollar. Het streamingbedrijf haalt meer dan de helft van de omzet buiten de Verenigde Staten en de dollar werd vorig jaar tegenover de meeste valuta een stuk duurder. Maar dat argument gaat ook op voor de concurrentie.

Netflix kreeg er in het vierde kwartaal 19 miljoen nieuwe klanten bij. Het aantal betalende abonnees lag eind vorig jaar op 301,6 miljoen. Over het volledige boekjaar 2024 steeg het aantal klanten met 41 miljoen. De concerten en livesportevenementen waren een schot in de roos en er kwamen ook nieuwe seizoenen van populaire reeksen. De gemiddelde opbrengst per klant steeg met 1 procent.

De omzet kwam tussen oktober en december uit op 10,25 miljard dollar of 16 procent meer dan een jaar eerder. Dat cijfer lag ongeveer 140 miljoen dollar boven de consensusverwachting. Bij gelijke wisselkoersen lag de omzetgroei op 19 procent. Over het volledige boekjaar 2024 bedroeg de omzet 39 miljard dollar of bijna 16 procent meer dan een jaar eerder.

De operationele winst klom met 52 procent naar 2,27 miljard dollar, goed voor een marge van 22,2 procent. Dat bracht de operationele marge over het boekjaar 2024 op 27 procent, tegenover 21 procent een jaar eerder. De winst per aandeel bedroeg in het vierde kwartaal 4,27 dollar (+102%) en 19,83 dollar voor het volledige boekjaar (+65%).

Netflix maakt zich sterk dat er nog flink wat groeimarge is. Volgens eigen berekeningen bedraagt het aandeel in de totale schermtijd van lineaire televisie en andere streamingplatformen samen nog maar 10 procent. Het advertentiemodel wordt in 2025 op twaalf nieuwe markten uitgerold en op de plaatsen waar het al beschikbaar is, kiest 55 procent van de klanten ervoor. Vorig jaar verdubbelden de inkomsten uit advertenties en Netflix mikt voor 2025 weer op een verdubbeling.

Voor het lopende eerste kwartaal gaat Netflix uit van een omzetgroei met 11,2 procent op jaarbasis. Voor het volledige boekjaar wordt dat een groei met 12 tot 14 procent op jaarbasis, tot 43,5 tot 44,5 miljard dollar. De operationele marge zal stijgen naar 29 procent.

Ondanks de hogere omzet en marges lag de vrije kasstroom in het vierde kwartaal met 1,38 miljard dollar lager dan een jaar eerder (1,58 miljard). Over het volledige boekjaar kwam de vrije kasstroom uit op 6,92 miljard dollar of bijna evenveel als een jaar eerder (6,93). Netflix investeerde vorig jaar 16,2 miljard dollar in nieuwe producties en zal dat optrekken naar 18 miljard dollar in 2025. Toch ziet het bedrijf de vrije kasstroom dit jaar oplopen naar ongeveer 8 miljard dollar.

Eind december bedroeg de uitstaande schuld 15,6 miljard dollar. Daar stonden voor 7,8 miljard dollar aan kasmiddelen en 1,7 miljard dollar aan verhandelbare effecten tegenover. De nettoschuld bedraagt dus 6,1 miljard dollar.

Netflix kocht vorig jaar 9,9 miljoen eigen aandelen in voor 6,2 miljard dollar. Onder het lopende inkoopprogramma was er nog 2,1 miljard dollar beschikbaar, maar Netflix gooide er een nieuwe inkoopronde van 15 miljard dollar tegenaan. Daardoor is er nu weer 17,1 miljard dollar beschikbaar.

Conclusie

Op de knappe cijfers van Netflix valt niets af te dingen, terwijl ook de verwachtingen voor 2025 werden verhoogd. Het pijnpunt bij Netflix zit bij de waardering. Het aandeel is de voorbije twaalf maanden ruim verdubbeld en Netflix noteert nu tegen 42 keer de winst, 10 keer de omzet en 53 keer de kasstroom van het pas gestarte boekjaar 2025. Daarmee zit de toekomstige groei al ruim in de waardering verrekend. Vandaar het advies om de posities af te bouwen.



verkopengemiddeld3B

Koers: 994,90 dollar

Ticker: NFLX US

ISIN-code: US64110L1061

Markt: Nasdaq

Beurskapitalisatie: 420 miljard dollar

K/w 2024: 50

Verwachte k/w 2025: 42

Koersverschil 12 maanden: +105%

Koersverschil sinds jaarbegin: +12%

Dividendrendement: –