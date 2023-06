Minder eerste kwartaal voor Franco-Nevada

Het Canadese royalty- en streamingbedrijf Franco-Nevada (FNV) kampte in het eerste kwartaal met een ongebruikelijke dubbelcijferige daling van zowat alle parameters tegenover het eerste kwartaal van 2022.

De oorzaak was drieledig. Vooreerst was er een productie-onderbreking door sociale onrust bij de Antapaccay-kopermijn van Glencore in Peru. De problemen zijn sinds maart van de baan, maar leidden tot een terugval van de verkoop aan FNV met 5.006 troyounce goudequivalent. Daarnaast waren er de aanslepende onderhandelingen van First Quantum met de Panamese overheid over een nieuwe concessie voor de Cobre Panama-kopermijn. Door een uitgestelde levering van het vorige kwartaal bleef de daling beperkt tot 832 troyounce goudequivalent, maar normaal was er een mooie groei geweest. Cruciaal is dat er een nieuwe overeenkomst is, en dat de geplande afwerking van de uitbreiding van de verwerkingsmolen op schema zit voor eind 2023. Het derde element is de verwachte stevige terugval van de gerealiseerde olie- en gasprijzen tegenover de hoge niveaus van vorig jaar.

De groepsomzet daalde in het eerste kwartaal met 18,4 procent tot 276,3 miljoen dollar. De bijdrage van de edelmetalen zakte met 12,6 procent tot 212,2 miljoen dollar, dankzij een daling van de verkoop met 13,5 procent tot 111.238 troyounce goudequivalent. Omgezet in goudequivalenten zakte de bijdrage van de overige activa, voornamelijk ijzererts, olie en gas, met 31,8 procent tot 34.093 troyounce. Dat is samen goed voor een daling met 18,6 procent tot 145.331 troyounce goudequivalent. De gezuiverde bedrijfskasstroom (rebitda) daalde met 20 procent tot 229,4 miljoen dollar en de nettowinst met 14 procent tot 156,5 miljoen of 0,82 dollar per aandeel.

Voor 2023 mikt FNV op een verkoop uit edelmetalen van 490.000 à 530.000 troyounce goudequivalent, tegenover 510.385 troyounce in 2022. Inclusief de leveringen van voornamelijk ijzererts, olie en gas wordt dat 640.000 à 700.000 troyounce goudequivalent. De Canadezen verwachten de komende jaren verdere groei. Vooreerst is er de opgetrokken jaarlijkse verwerkingscapaciteit van Cobre Panama van 85 naar 100 miljoen ton. De tweede groeipoot zijn geplande uitbreidingen van mijnen: Stillwater, Tasiast (Kinross Gold) en Detour Lake (Agnico-Eagle Mines), die op weg is om de jaarlijkse goudproductie op te trekken van 650.000 naar 1 miljoen troyounce. Tot slot zijn er tien nieuwe mijnen die over de komende vijf jaar de productie zullen opstarten.

Op basis van die perspectieven stijgt de verwachte verkoop van edelmetalen tegen 2027 naar 565.000 à 650.000 troyounce goudequivalent, en naar 760.000 à 820.000 troyounce inclusief ijzererts, olie en gas. Die cijfers zijn exclusief toekomstige nieuwe deals.

FNV blijft het dividend gestaag optrekken. Voor het zestiende opeenvolgende jaar was er ruimte om het kwartaaldividend met 1 dollarcent te verhogen tot 0,34 dollar per aandeel bruto. Dat stemt overeen met een brutorendement van 1 procent. De groep beschikte op 31 maart over 1,2 miljard dollar cash en een ongebruikte kredietfaciliteit van 1 miljard. Op jaarbasis genereert FNV zowat 1 miljard dollar kasstromen. Er is dus meer dan voldoende ruimte om nieuwe deals af te sluiten.

Conclusie

Het aandeel van Franco-Nevada viel de jongste weken in lijn met de sector terug naar het niveau van begin 2023. Het defensieve aandeel heeft een ijzersterke balans voor nieuwe deals en zal volop profiteren van de verwachte stijging van de edelmetalenprijzen. Een basiswaarde voor de voorbeeldportefeuille en de rustige langetermijnbelegger.





Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A

Koers: 139,15 dollar

Ticker: FNV US

ISIN-code: CA3518581051

Markt: New York

Beurskapitalisatie: 26,8 miljard dollar

K/w 2022: 38

Verwachte k/w 2023: 39

Koersverschil 12 maanden: -0,3%

Koersverschil sinds jaarbegin: +2%

Dividendrendement: 1,0%