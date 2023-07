Microsoft ziet cloud minder groeien

Microsoft heeft weer een uitstekend kwartaal achter de rug. Het vooruitzicht op bijkomende investeringen en het feit dat de koers dit jaar al flink is opgelopen, deed de beleggers wat winst nemen.

Artificiële intelligentie of AI is ontegenzeggelijk the next big thing in de techwereld, maar een bedrijf moet aan veelbelovende technologieën ook geld verdienen. Microsoft ligt in koppositie om daar de komende jaren in te slagen, al waarschuwde financieel directeur Amy Hood wel dat daar veel investeringen voor nodig zijn. De kosten zullen dus toenemen en de resultaten komen er ten vroegste in de tweede helft van het pas gestarte boekjaar 2024. AI-diensten als Copilot worden in bestaande producten geïntegreerd, waaronder Microsoft 365, en zullen op termijn bijkomende omzet opleveren.

Het voorbije kwartaal, het laatste van het fiscaal boekjaar 2023, was op verschillende gebieden een recordkwartaal. De omzet klom op jaarbasis 8,3 procent hoger, naar 56,2 miljard dollar, en lag bijna 700 miljoen boven de consensusprognose. Ook de winst per aandeel deed het met 2,69 dollar per aandeel een stuk beter dan de verwachte 2,55 dollar. De ebit-marge (bedrijfswinst/omzet) steeg met 4 procent tot 43 procent, al had de helft van die stijging te maken met een aanpassing van de boekhoudregels.

Een van de belangrijkste groeipijlers van Microsoft is de cloud, maar daar neemt de groei af. De cloudomzet over de afdelingen heen bedroeg vorig boekjaar 110 miljard dollar, 27 procent meer dan een jaar eerder. Meer dan de heft daarvan komt van het cloudplatform Azure. Dat groeide in het voorbije kwartaal met 26 procent. Dat is minder dan vorig jaar. AI zal ook in Azure worden geïntegreerd met de Open AI Service.





Conclusie

De koers van Microsoft is dit jaar al met meer dan 40 procent toegenomen. Het aandeel is tegen 34 keer de verwachte winst weer pittig gewaardeerd, maar ligt wel in het verlengde van het Nasdaq-gemiddelde. Typische AI-bedrijven zoals Nvidia (k/w van 67) noteren nog veel duurder. Microsoft is door zijn dominantie in software en de cloud goed geplaatst om te profiteren van de veelheid aan AI-toepassingen die er de komende jaren aankomen. Maar daarvan zit al heel veel in de koers verrekend.





Advies: verkopen

Risico: laag

Rating: 3A

Koers: 338,37 dollar

Ticker: MSFT US

ISIN-code: US5949181045

Markt: Nasdaq

Beurskapitalisatie: 2516 miljard dollar

K/w 2022: 35

Verwachte k/w 2023: 34

Koersverschil 12 maanden: +22%

Koersverschil sinds jaarbegin: +42%

Dividendrendement: 0,8%