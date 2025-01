Microsoft komt met licht teleurstellende prognose

In tegenstelling tot de aandeelhouders van Nvidia haalden die van Microsoft eerder hun schouders op bij de heisa rond het nieuwe AI-taalmodel van de Chinese start-up DeepSeek. In theorie kan de open broncode van DeepSeek door om het even welk softwarebedrijf worden gebruikt om goedkopere AI-toepassingen te bouwen.

In de praktijk wordt het niet zo eenvoudig om het Microsoft-ecosysteem te doorbreken. Microsoft is ook veel meer dan enkel AI, hoewel het bedrijf al 14 miljard dollar investeerde in zijn partner OpenAI en nog meer investeringen plant. Op dit moment bedraagt de AI-gerelateerde omzet 13 miljard dollar op jaarbasis. Dat is minder dan 5 procent van de totale verwachte omzet. Toch is Microsoft ook niet helemaal doof voor de bezorgdheid rond overinvesteringen in AI-infrastructuur.

Microsoft kwam relatief ongeschonden uit de schokgolf die door DeepSeek werd veroorzaakt, maar moest na de kwartaalcijfers dan toch enkele procenten prijsgeven

In het voorbije kwartaal lagen de kapitaaluitgaven op 15,8 miljard dollar. Ze zullen dit boekjaar op 80 miljard dollar uitkomen, waarvan een aanzienlijk deel bestemd is voor AI-infrastructuur, zoals datacenters.

In de drie maanden tot eind december steeg de omzet met 12,3 procent op jaarbasis naar 69,6 miljard dollar. Dat was 850 miljoen dollar boven de consensusverwachting, maar het groeicijfer was wel het laagste van de voorbije zes kwartalen. De afdeling Intelligent Cloud, waar ook Microsofts cloudaanbod Azure toe behoort, bleef ondanks een groei van 19 procent naar 25,5 miljard dollar zo’n 300 miljoen dollar onder de prognoses. Azure groeide met 31 procent, een fractie onder de verwachte 32 procent. Voor het derde kwartaal mikt Microsoft op een groei met 31 tot 32 procent bij constante wisselkoersen. Microsoft is met Azure de grootste aanbieder van clouddiensten na AWS van Amazon. Maar de groei wordt belemmerd door een tekort aan datacentercapaciteit.

De operationele winst van de afdeling Intelligent Cloud klom wel met 14 procent naar 10,8 miljard dollar. De cloudgerelateerde omzet over alle afdelingen heen steeg met 21 procent naar 40,9 miljard dollar, iets onder de verwachte 41,1 miljard. De brutomarge van de cloudafdeling daalde licht naar 70 procent door de hoge investeringen.

Op groepsniveau stegen de nettowinst en de winst per aandeel beiden met 10 procent naar respectievelijk 24,1 miljard dollar en 3,23 dollar. De brutomarge bleef ongewijzigd op 69 procent. Microsoft stelt voor het lopende kwartaal een omzet tussen 67,7 en 68,7 miljard dollar voorop, wat een verder vertragende groei met 9 tot 11 procent op jaarbasis impliceert.

Microsoft keerde in het tweede kwartaal 9,7 miljard dollar aan aandeelhoudersvergoedingen uit, opgesplitst in 6,2 miljard dollar aan dividenden en 3,5 miljard dollar aan aandeleninkopen. Dit brengt de totale uitkering sinds de start van het boekjaar 2025 op 18,7 miljard dollar. Microsoft heeft een nettocashpositie van meer dan 20 miljard dollar, maar zou dit cijfer eenvoudig kunnen opkrikken door minder te investeren.

Conclusie

Microsoft kwam relatief ongeschonden uit de schokgolf die door DeepSeek werd veroorzaakt, maar moest na de kwartaalcijfers dan toch enkele procenten prijsgeven. Microsoft is operationeel een schitterend bedrijf maar ons grootste voorbehoud is de hoge waardering. Bovendien weet het aandeel al een hele tijd geen nieuwe top meer neer te zetten en zijn de beleggers wat voorzichtiger geworden. Microsoft noteert tegen 34 keer de verwachte winst van het lopende boekjaar en 12 keer de omzet. Voor 2026 daalt dit naar respectievelijk 30 en 10,5 keer. We zouden op dit moment minstens een deel van de positie in Microsoft verkopen en wachten op een beter instapmoment.



Advies: verkopen

Risico: gemiddeld

Rating: 3B

Koers: 442,33 dollar

Ticker: MSFT US

ISIN-code: US5949181045

Markt: Nasdaq

Beurskapitalisatie: 3320 miljard dollar

k/w 2024: 38

verwachte k/w 2025: 34

Koersverschil 12 maanden: +8%

Koersverschil sinds jaarbegin: +5%

Dividendrendement: 0,7%