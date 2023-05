Meta Platforms: waarom analisten hun koersdoelen verhogen

Analisten hebben massaal hun koersdoelen voor Meta Platforms verhoogd.

Meta Platforms versloeg de verwachtingen van Credit Suisse voor het eerste kwartaal. De Zwitserse bank stelt dat waar de focus van het Facebook-concern tot nu toe lag op kostenbesparingen, dit waarschijnlijk verschuift naar het versnellen van de inkomstengroei. Daarom heeft Credit Suisse het koersdoel verhoogd van 251 dollar naar 277 dollar en het advies laten staan op ‘kopen’.

Voor RBC Capital Markets waren de resultaten en prognoses van Meta beter dan geraamd en lijkt het korte videoformaat Reels concurrent TikTok steeds verder terug te dringen. De Canadese zakenbank heeft het koersdoel met 60 dollar opwaarts bijgesteld naar 285 dollar en hanteert een koopadvies.

Goldman Sachs denkt dat Meta het goede momentum van het vorige kwartaal doortrekt en heeft daarom zijn omzet- en winstverwachtingen voor 2023 tot 2025 verhoogd. Als gevolg daarvan is het koersdoel van 245 dollar naar 300 dollar gegaan en luidt het advies ‘kopen’.

Jefferies denkt dat de versnelde valuta-gecorrigeerde omzetgroei bij Meta in het tweede kwartaal aanhoudt. Bovendien heeft Meta het doel voor de kapitaaluitgaven naar beneden toe bijgesteld, wat ten goede moet komen aan de winst per aandeel. Jefferies heeft het koersdoel met 30 dollar verhoogd naar 280 dollar en blijft het aandeel koopwaardig vinden.

Zowel de prestaties van Meta over het eerste kwartaal als de omzetverwachtingen voor het tweede kwartaal zagen er volgens JPMorgan sterk uit. De analist vindt dat het bedrijf een goede kostendiscipline toont en dat de inkomstengroei op korte termijn in evenwicht wordt gebracht met belangrijke langetermijninvesteringen in kunstmatige intelligentie en het Metaverse-project. Zodoende heeft de Amerikaanse zakenbank het koersdoel verhoogd van 270 dollar naar 305 dollar en luidt het advies ‘kopen’.

Bank of America is eveneens optimistisch over het succes van Meta in kunstmatige intelligentie en ziet perspectief voor AI-gestuurde advertentiecontent en geautomatiseerde klantenassistentie. De analist vindt dat Meta over het algemeen goed gepositioneerd is voor een hoger dan gemiddelde groei van de advertentie-inkomsten, ondersteund door AI en Reels. Daarnaast kunnen kostenverbeteringen zorgen voor een extra impuls van de winst per aandeel. De belangrijkste risico’s zijn volgens Bank of America onzekerheid over een recessie in 2023, wettelijke beperkingen in Europa en nieuwe datagebruikslimieten op Android. De bank heeft het koersdoel voor het aandeel Meta met 50 dollar verhoogd naar 300 dollar en het koopadvies herhaald.