Mercedez-Benz profiteert van zijn prijskracht

Het doembeeld dat goedkope(re) Chinese elektrische wagens de Europese automarkt zullen overspoelen, houdt de waarderingen van de Europese autobouwers laag. Met 5,4 miljoen nieuwe geregistreerde personenauto’s in Europa in de eerste jaarhelft is van een overaanbod evenwel nog geen sprake. Dat cijfer ligt nog 21 procent onder dat van 2019. Wel steeg het aandeel van elektrische wagens in een jaar van 10,7 naar 15,1 procent. Hoewel de verkoopvolumes van de Chinese concurrentie stijgen, blijven ze nog relatief laag. Bovendien is de Europese Commissie een onderzoek gestart naar de forse subsidies van de Chinese autoriteiten aan hun autobouwers.

Als een van ’s werelds grootste autofabrikanten in het premiumsegment heeft Mercedes-Benz Group veel minder te duchten van de oprukkende Chinese concurrentie. In het luxesegment blijft de consumentenvraag tijdens een recessie bovendien beter overeind dan in de massamarkt. Mercedes-Benz behaalt bovengemiddelde winstmarges, dankzij zijn prijskracht. In het tweede kwartaal lag de winstmarge ruim 4 basispunten hoger dan die van concurrent BMW.

Na een sterk eerste halfjaar verwacht de onderneming dat het bedrijfsresultaat dit jaar gelijk blijft, terwijl ze eerder rekende op een lichte daling. De orders en de prijzen evolueren nog goed, en de nieuwe E-klasse en de GLC kunnen voor een verdere impuls zorgen. Met een nettokaspositie van bijna 26 miljard euro is er ruimte voor investeringen in elektrische modellen en de inkoop van eigen aandelen. Elektrische modellen zijn al goed voor 18 procent van de omzet. Tegen 2026 moet dat naar 50 procent.





Conclusie

In de Chinese markt doet het bedrijf niet mee met prijsverlagingen. Het bouwt rustig aan zijn marktpositie in het premium EV-segment. Op de lange termijn is dat wellicht de beste strategie. Veel groeipotentieel is er niet. De winstmarges zijn al hoog en na het volumeherstel in 2023 liggen de komende jaren lagere verkoopcijfers voor de hand. Maar de zeer lage waardering (koerswinst van 5 en dividendrendement van bijna 7%) rechtvaardigt een ‘neutraal’ advies.





Advies: houden/afwachten

Risico: laag

Rating: 2A

Koers: 67,3 euro

Ticker: MBG GY

ISIN-code: DE0007664039

Markt: Frankfurt

Beurskapitalisatie: 71,97 miljard euro

K/w 2022: 4,5

Verwachte k/w 2023: 5

Koersverschil 12 maanden: +29%

Koersverschil sinds jaarbegin: +9%

Dividendrendement: 7,7%