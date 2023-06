Margedruk houdt aan bij JDE Peet’s

De koffie- en theefabrikant JDE Peet’s presteert naar omstandigheden zeker niet slecht, maar de marges staan flink onder druk en de koers wordt gedrukt door verkopen van een grootaandeelhouder.

JDE Peet’s, bekend van de merken Douwe Egberts, Senseo en Pickwick, kampt al een paar jaar met stevige margedruk. Stijgende kosten van grondstoffen en energie weet het bedrijf tot op heden behoorlijk goed door te rekenen, maar het moet veel geld uitgeven aan marketing om zijn dure koffiemerken onder de aandacht te blijven brengen. De consument kiest vaker voor goedkopere huismerken. Dat houdt de koers van het aandeel in bedwang. Daaraan dragen ook de aanhoudende verkopen van de Amerikaanse grootaandeelhouder Mondelez bij.

In 2022 steeg de omzet met 16,4 procent, waarvan 11,3 procent organisch. Het onderliggende bedrijfsresultaat (ebit) zakte met 5,9 procent en zelfs met 9,3 procent organisch. De onderliggende ebit-marge daalde van 18,6 naar 15,1 procent. In 2021 lag die nog op 19,2 procent. De pijn zit vooral in Europa, met een omzetaandeel van 45 procent de grootste regio. De beperkte omzetgroei daar bedroeg vorig jaar 1,9 procent, maar de ebit daalde er ruim een kwart.

Dat de onderliggende winst per aandeel over 2022 toch met 6,3 procent klom tot 1,91 euro per aandeel, kan vooral aan lagere rentelasten worden toegeschreven. Bij een min of meer stabiele vrije kasstroom van 1,3 miljard euro kon de schuldratio (netto financiële schulden/bedrijfskasstroom) ietwat omlaag van 2,7 naar 2,65. De nog te hoge ratio zorgt ervoor dat het dividend van 0,70 euro per aandeel niet omhoog ging.

Conclusie

JDE Peet’s handhaafde de langetermijndoelstellingen: een organische omzetgroei van 3 tot 5 procent en een groei van het onderliggende ebit van circa 5 procent. Voor dit jaar denkt het concern dat de omzet conform de doelstelling zal presteren. De ebit zal slechts een lage enkelcijferige groei laten zien. Dat impliceert wederom margedruk. Wij rekenen voor dit jaar op een winst per aandeel van 1,86 euro. Bij een koers-winstverhouding van circa 15 is het defensieve aandeel niet heel duur. Maar gezien de margedruk gaan we niet verder dan een ‘houden’-advies.





Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 27,30 euro

Ticker: JDEP NA

ISIN-code: NL0014332678

Markt: Amsterdam

Beurskapitalisatie: 13,72 miljard euro

K/w 2022: 17,5

Verwachte k/w 2023: 15

Koersverschil 12 maanden: +8%

Koersverschil sinds jaarbegin: +1%

Dividendrendement: 2,6%