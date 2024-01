Maersk profiteert van onrust op Rode Zee

De prijs voor het vervoer van een container tussen China en Rotterdam is in korte tijd verveelvoudigd.

Maersk is een van de grootste zeevrachtvervoerders ter wereld. De Deense multinational staat bekend om zijn aanzienlijke activiteiten in containervervoer en bijbehorende diensten. Maersk bezit een van de grootste vloten van containerschepen ter wereld en heeft een belangrijke rol in de wereldwijde handel en het goederenvervoer over zee.



Zo’n 90 procent van het wereldwijde vrachtvervoer gaat over de zee en een derde daarvan gaat door het Egyptische Suezkanaal. Die doorgang is cruciaal omdat die de Middellandse Zee verbindt met de Rode Zee en daarmee een directe route biedt tussen Europa en Azië. Om bij het Suezkanaal te komen, moet een schip tussen Jemen en Djibouti varen. Maar Houthi-rebellen, gesteund door Iran, maken het onmogelijk voor schepen om door die straat te varen: ze schieten raketten en granaten af op commerciële vrachtschepen. Hun argument is dat het Westen onvoorwaardelijke steun biedt aan Israël.



Maersk meldde als eerste bedrijf enkele weken geleden dat het de Rode Zee zou mijden. De prijs voor het vervoer van een container tussen China en Rotterdam is in korte tijd verveelvoudigd. Niet alleen is de vaartijd tien dagen langer, maar er zullen ook minder overtochten zijn tussen China en Europa. In Chinese havens stapelt zich vracht op en wie extra betaalt, mag eerder mee. De congestie heeft ook tot prijsstijgingen geleid voor zeevervoer dat niet eens in de buurt van het Midden-Oosten komt.



De Verenigde Staten en hun bondgenoten zijn overgegaan tot het bombarderen van de Houthi’s in Jemen, maar dat heeft de Houthi’s nog niet gekalmeerd. Deze onzekere situatie zal nog enige tijd aanhouden. Bedrijven zullen hun voorraden zien slinken en de tarieven zullen hoog blijven.

Conclusie

Op 8 februari komen de kwartaalcijfers. Dan zullen we weten wat de stijging van de prijs van het containervervoer doet met de vrije kasstroom. We zijn ervan overtuigd dat dat nog niet in de koersen is verwerkt. Daarom vinden we het aandeel al voor de bekendmaking van de kwartaalcijfers koopwaardig.

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 13.440 Deense kroon

Ticker: MAERSKB DC

ISIN-code: DK0010244508

Markt: Kopenhagen

Beurskapitalisatie: 233,4 miljard Deense kroon

Verwachte k/w 2023: 9,5

Verwachte k/w 2024: 7,5

Koersverschil 12 maanden: +20%

Koersverschil sinds jaarbegin: +11%

Dividendrendement: 14,8%