LVMH: luxedip is nog niet voorbij

De cijfers over het vierde kwartaal van LVMH, het grootste luxeconcern ter wereld, laten een lichte verbetering zien tegenover het voorgaande kwartaal, maar te weinig om het stevige koersherstel van de voorbije maanden te ondersteunen. De koers opende dan ook 5 procent lager na publicatie.

In de periode oktober-december bleef de organische (zonder rekening te houden met overnames, desinvesteringen of wisselkoersen) omzetgroei beperkt tot 1 procent, wat een lichte verbetering inhoudt tegenover een stabiele evolutie na negen maanden. Het management spreekt over een “solide” prestatie ondanks een ongunstige globale economische omgeving. Een jaar geleden klonk het nog dat er een “normalisering” van de verkoop van luxegoederen was, na een uitzonderlijke periode (een serieuze dip door de coronapandemie, gevolgd door een abnormaal fors herstel). Maar nu is het toch al even duidelijk dat de omgeving ongunstig is geëvolueerd. Het feit dat de organische omzetontwikkeling bij de cruciale afdeling Leder & Modewaren dalend blijft (-1%), toont aan dat de mindere periode nog niet achter de rug is.

Behoorlijke winstdaling

De omzet in 2024 bleef met 84,68 miljard euro nipt boven de analistenconsensus van 84,38 miljard euro, maar ligt in absolute termen wel 2 procent onder het cijfer van 2023 (86,15 miljard euro). Organisch blijven we ternauwernood boven de nullijn (+1%). Ook de geografische aanblik blijft hetzelfde. Europa, de Verenigde Staten, Japan en de rest van Azië (exclusief China) laten herstel zien. Japan blijft een snelgroeiende regio door Chinese toeristen die daar ‘goedkoper’ hun luxe-aankopen doen. Maar daar weegt de zwakte van de Japanse yen op de cijfers.

De zwakke omzetevolutie heeft consequenties voor de winstgevendheid. De bedrijfswinst (ebit) krijgt een tik van 14 procent (van 22,80 naar 19,57 miljard euro) en het nettoresultaat gaat zelfs -17 procent (van 15,17 naar 12,55 miljard euro). Dat geeft een winst per aandeel van 25,12 euro versus 30,33 euro voor het boekjaar 2023.

De zwakte van de divisie Wijnen & Sterke dranken is een terugkerende tegenvaller. Dat komt onder meer door zwakke verkoopcijfers in China. Op jaarbasis is er een achteruitgang van 11 procent (-8% organisch) in de omzet en zelfs -36 procent in de ebit. Daar zal sterke man Bernard Arnault geen glaasje champagne op drinken. Een even grote tegenvaller is dat de sterkhouder van de groep, Leder & Modewaren, een 3 procent lagere omzet over 2024 moet afficheren (-1% organisch). Die divisie stond in 2024 voor 48,4 procent van de groepsomzet en zelfs 77,8 porcent van de bedrijfswinst. De afname van de ebit met 10 procent is dus margebestendiger dan op groepsniveau, zodat het aandeel in de groepsebit nog is gestegen (73,8% voor boekjaar 2023).

Er zijn ook positieve uitschieters. Op de eerste plaats is dat de divisie Selective retailing (keten van taksvrije winkels), waar de covid-19-restricties in alle werelddelen lange tijd op de cijfers wogen, maar waar we in 2023 en 2024 de sterkste groei zien: een omzettoename met 2 procent (+6% organisch). Het is de enige divisie die geen ebit-cijfers rapporteert. De afdeling Parfums & Cosmetica laat ook een stijging van de omzet met 2 procent (+4% organisch) zien . Dat komt onder meer door het positieve Rihanna–effect in de verkoopcijfers van de J’adore–parfum. Maar de ebit gaat ook voor die afdeling in de min (-6%).

Ondanks de mindere resultaten wordt het dividend ongewijzigd gelaten op 13 euro per aandeel (slotdividend 7,50 euro per aandeel).

Advies blijft ‘houden’

Na zowat anderhalf jaar in een dalende tendens, waarbij het aandeel een derde van zijn beurswaarde verloor, zagen we de voorbije twee maanden een stevig koersherstel van 25 procent. Dat herstel werd door deze licht teleurstellende cijfers afgebroken. De mindere periode in de luxesector is nog niet voorbij. LVMH blijft een topbedrijf, maar tegen 25 keer de verwachte winst 2025 en 23,5 keer de verwachte winst 2026 is het aandeel geen koopje. De cijfers zijn onvoldoende voor een koopadvies. Vandaar dat het neutrale advies blijft.

Advies: houden/afwachten

Risico: laag

Rating: 2A

Koers: 714,6 euro

Ticker: MC FP

ISIN-code: FR0000121014

Markt: Euronext Parijs

Beurskapitalisatie: 375,16 miljard euro

K/w 2024: 28

Verwachte k/w 2025: 25

Koersverschil 12 maanden: -6%

Koersverschil sinds jaarbegin: +12%

Dividendrendement: 1,8%