Loze overnamegeruchten over Rio Tinto

Vorig jaar zouden Rio Tinto en Glencore over een fusie hebben gepraat. Erg realistisch is dat denkspoor niet.

Na de overname van Arcadium Lithium voor 6,7 miljard dollar had Jakob Stausholm, de CEO van Rio Tinto, zich uitgesproken tegen nieuwe grote transacties op korte termijn. Bovendien zijn er weinig overlappingen tussen beide bedrijven om kostensynergie mogelijk te maken. Zo heeft Glencore een grote steenkoolafdeling, terwijl Rio al lang uit steenkool is gestapt. Enkel de koperactiva van Glencore (Collahuasi in Chili) zouden passen bij Rio Tinto.

Rio Tinto publiceert zijn jaarcijfers op 19 februari. IJzererts zorgde de voorbije jaren gemiddeld voor 70 procent van de bedrijfswinst (ebitda). Alleen is de ijzerertsprijs vorig jaar met meer dan een vijfde gedaald. Dat wordt deels gecompenseerd door de hogere prijzen voor koper en aluminium. Bovendien is de dollar fors in waarde gestegen. Dat is gunstig voor Rio Tinto, dat zijn grondstoffen verkoopt in dollar, maar de meeste kosten in lokale valuta kan afrekenen.

De ijzerertsproductie daalde in het boekjaar 2024 licht tot 328 miljoen ton (-1%), al lag dat in de lijn van de verwachtingen. De koperproductie steeg met 13 procent dankzij hogere grades bij Escondida in Chili en een hogere output bij Oyu Tolgoi in Mongolië. Door die mijn kan Rio tinto meer koper produceren. Dat past in de strategie om de afhankelijkheid van ijzererts af te bouwen. Ook de productie van aluminium steeg. Rio plant dit jaar 11 miljard dollar aan investeringen, waarvan 3 miljard voor groei en 8 miljard voor onderhoud. Na de overname van Arcadium is de nettoschuld toegenomen tot 11,8 miljard dollar, maar dat blijft in verhouding tot de ebitda van 19,6 miljard dollar binnen de perken. Het dividend komt voorlopig niet in gevaar.

Conclusie

China, de belangrijkste afzetmarkt, geeft gemengde signalen, maar fundamenteel zit Rio goed om de komende jaren van een nieuwe grondstoffenhausse te profiteren. Het aandeel is niet duur tegen minder dan 5 keer de ebitda en biedt een aantrekkelijk rendement. Rio Tinto is koopwaardig.

koopwaardiggemiddeld1B50,91 pondRIO LNGB0007188757London Stock Exchange80,9 miljard pond9,58,5-5%+9%6,8%