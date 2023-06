Lezersvraag: zijn jullie nog steeds enthousiast over Montage Gold?

Zijn jullie nog steeds enthousiast over Montage Gold? Graag nog eens een update.

Montage Gold is een Canadees goudexploratiebedrijf dat in 2019 werd opgericht, na de afsplitsing van Orca Gold. Het bedrijf heeft een aantal goudexploratieprojecten in Ivoorkust, met als belangrijkste het Koné-goudproject. Sindsdien volgde een agressief exploratieprogramma dat de basis vormde voor een geschatte resource van 4,27 miljoen troyounce goud in augustus 2021 (met een gemiddelde ertsgraad van 0,59 gram per ton) en een eerste reserveschatting van 3,42 miljoen troyounce in februari 2022 (0,66 gram per ton). De haalbaarheidsstudie waardeerde de toekomstige kasstromen (NPV) op 746 miljoen dollar bij 1.600 dollar per troyounce goud, oplopend tot 1,37 miljard bij een goudprijs van 2.000 dollar. Koné zal gedurende 14,8 jaar gemiddeld 207.000 troyounce produceren, waarvan 257.000 troyounce gedurende de eerste negen jaar, tegen een totale kostprijs van 933 dollar per troyounce.

Hoewel Koné het grootste nog niet ontwikkelde project in West-Afrika is, remt de relatief lage ertsgraad de aantrekkelijkheid van het project af. Aangezien een verkoop het ultieme doel is van het ervaren topduo Rick Clark en Hugh Stuart, werkten ze een plan uit om satellietgebieden met een hogere ertsgraad aan Koné toe te voegen. De doorbraak kwam er vorig jaar met de overname voor 30 miljoen Canadese dollar van de Mankono-Sissédougou-joint-venture (70% Barrick, 30% Endeavour), gefinancierd tegen 0,70 Canadese dollar per aandeel. Daarmee is Koné uitgebreid tot een aaneengesloten gebied van 2.258 vierkante kilometer met minstens 14 extra resourcedoelwitten. Montage Gold startte in november 2022 een exploratieprogramma van 25.000 meter, dat na de bekendmaking van de positieve eerste resultaten in januari werd uitgebreid tot 40.000 meter. CEO Clark verklaarde onlangs dat hij Koné wil doen uitgroeien tot een onweerstaanbaar project voor de middelgrote tot grote mijnbedrijven. Initieel werd gemikt om bij de volgende update van de haalbaarheidsstudie, voorzien tegen eind dit jaar, 0,8 à 1,2 miljoen troyounce goud resources toe te voegen met een ertsgraad van 1,5 à 2 gram per ton. Het is echter nu al duidelijk dat er op termijn nog veel meer haalbaar is. Op korte termijn volgt een nieuwe resourceschatting van het Gbongogo Main gebied, een eerste satellietgebied dat zal worden opgenomen in Koné, met voorlopig een resource van 351.000 troyounce goud aan 2,1 gram per ton. Yéré North liet als tweede kandidaat-satellietgebied ook al spectaculaire eerste resultaten zien.

Montage Gold is goed op weg om Koné klaar te stomen voor een succesvolle verkoop. Kandidaat-kopers genoeg, met alleen al onder de aandeelhouders kleppers als Perseus Mining (17,8%), die vorig jaar Orca Gold overnam en in de regio al een producerende mijn heeft, Barrick (8,4%) en Endeavour Mining (3,6%). De waardering blijft bescheiden tegen 120 miljoen Canadese dollar en het aandeel noteert onder het niveau van de recentste financieringen (0,70 Canadese dollar). Het neerwaartse risico is beperkt, gezien de kwaliteit van het project, het opwaartse potentieel, het management en de aandeelhouders. Zeker in een gunstige edelmetalenomgeving zien we bovengemiddelde kansen op een lucratieve verkoop in 2024 of ten laatste 2025. Koopwaardig (rating 1C).





