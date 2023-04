Lezersvraag: is Sprott Physical Uranium Trust weer een koopje?

Ziet u de oplopende korting op de intrinsieke waarde waartegen Sprott Physical Uranium Trust noteert als een nieuwe koopkans of een toenemende zorg?

Sprott Physical Uranium Trust (SPUT) noteert met een korting op de intrinsieke waarde van 10,4 procent. Sinds Sprott het beheer van Uranium Participation Corp overnam in juli 2021, noteerde SPUT met een maximale premie tegenover de intrinsieke waarde van 28,5 procent op 13 september 2021 en met een maximale korting van 19,5 procent op 5 juli 2022. Meestal beperkt de premie of korting zich tot minder dan 10 procent. Dit jaar zijn we gestart met een korting van 3,4 procent, was er tot dusver een maximale premie van 2,3 procent op 1 februari en een maximale korting van 14,4 procent op 15 maart. Tot nog toe duurde het nooit langer dan twee maanden vooraleer de premie of de korting volledig was verdwenen. Hoewel het geen garantie voor de toekomst is, geeft het aan dat er met wat geduld kan worden ingespeeld op tussentijdse schommelingen voor een betere timing van koop- of verkooporders.

Uiteraard schommelt de intrinsieke waarde zelf ook voortdurend. In het geval van SPUT gebeurt dat in functie van de evolutie van de hoeveelheid uranium (U3O8) in voorraad en de evolutie van de spotmarktprijs. Sinds juli 2021 kocht SPUT liefst 43,5 miljoen pound U3O8. Het haalde daarvoor 2,1 miljard dollar op. Dat kan echter alleen wanneer het aandeel met een premie van minstens 1 procent tegenover de intrinsieke waarde noteert. SPUT bezit op dit moment 61,65 miljoen pound U3O8, te vergelijken met de jaarlijkse wereldproductie van 120 à 130 miljoen pound. In combinatie met de sportmarktprijs van 50,75 dollar per pound U3O8 en rekening houdend met een cashpositie van 25,8 miljoen, bedraagt de intrinsieke waarde 3,15 miljard. Omgerekend per aandeel steeg die van 8,38 dollar in juli 2021 naar 12,7 dollar op 29 maart, een toename met 51,55 procent. Over diezelfde periode steeg de spotmarktprijs met 32,3 procent.

Heel bemoedigend is dat we de jongste maanden zien dat zelfs in perioden dat SPUT niet actief is in de spotmarkt, de uraniumprijs toch niet terugvalt. Dat was in het verleden wel zo, en wijst erop dat er bij de minste terugval andere partijen het aanbod opkopen. De belangrijkste handelaars gaan er daarom van uit dat 50 dollar de bodemprijs is geworden. Maar gezien de enorm gunstige wereldwijde ontwikkelingen ten aanzien van de nucleaire sector, doordat het almaar duidelijker wordt dat kernreactoren een cruciale energiebron zijn om de omslag naar een koolstofvrije energievoorziening waar te maken, moet de uraniumprijs nog substantieel hoger om meer productie aan te moedigen. Daarvoor zijn prijzen van 70 dollar per pound U3O8 en meer nodig. Het feit dat sinds vorig jaar fors meer langetermijncontracten worden afgesloten is positief, maar vooralsnog blijven die op jaarbasis ruim onder het jaarlijkse verbruik van circa 180 miljoen pound U3O8. Het is wachten op nieuwe kapitaalinstromen in de sector voor een volgende prijsstijging. In afwachting SPUT (bij)kopen met een korting van 10 procent op de intrinsieke waarde is een uitstekend idee. Koopwaardig (rating 1B).