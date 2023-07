Lezersvraag: is het ergste achter de rug voor Gatos Silver?

Kunt u een update geven over Gatos Silver? Zijn de problemen met de financiële rapportering van de baan?

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar de voorbije weken heeft het Amerikaanse edelmetalenbedrijf Gatos Silver eindelijk de financiële rapporteringen over de boekjaren 2021 en 2022 kunnen publiceren.

Centraal bij Gatos Silver staat het belang van 70 procent in de joint venture Cerro Los Gatos, een mijn met zilver, lood, zink en goud in Mexico. De productie startte op eind 2019, maar in januari 2022 kelderde het aandeel met 70 procent nadat een stevige daling van de resourceschatting werd opgebiecht. Het technische rapport van de vorige schatting in juli 2020 bevatte fouten. In oktober 2022 kondigde Gatos Silver een daling aan van de reserves zilver met 32 procent tot 47,7 miljoen troyounce, zink met 37 procent tot 599,1 miljoen pond, lood met 36 procent tot 286,7 miljoen pond en goud met 35 procent tot 51.800 troyounce. Er werd een daling met 30 tot 50 procent vooropgesteld. Het nieuwe mijnplan voorziet productie tot in het eerste kwartaal van 2028 tegen een lage gemiddelde productiekostprijs van 7,06 dollar per troyounce zilver.

De tegenvaller zorgde voor onzekerheid over de boekhouding, evenwel zonder impact op de kaspositie. Het duurde tot in juni om alles uit te klaren. Finaal werd 80,3 miljoen dollar afgewaardeerd op de investering in Cerro Los Gatos en werden 7,9 miljoen dollar kosten geboekt voor (intussen afgehandelde) rechtszaken die werden aangespannen door misnoegde aandeelhouders.

Gelukkig is het bedrijf financieel gezond met op 31 mei een positieve nettokaspositie van 1,5 miljoen dollar en 79,8 miljoen cash op het niveau van Cerro Los Gatos. Operationeel bleef alles al die tijd goed verlopen. De productiecijfers haalden of klopten systematisch de verwachtingen en de kosten bleven onder controle. Met uitzondering van het tweede kwartaal van vorig jaar, overschrijdt de verwerkingsmolen systematisch de vooropgestelde verwerkingscapaciteit van 2.500 ton per dag, met in het eerste kwartaal van 2023 zelfs een daggemiddelde van 2.894 ton.

Het bedrijf startte in 2022 een operationeel verbeteringsproces dat vanaf het derde kwartaal de kosten per verwerkte ton materiaal met circa 15 procent terugdrong tot 100 dollar per ton. Er staan nog meer projecten op stapel.

Bovendien leverde bijkomende exploratie vorig jaar interessante informatie op die de slaagkansen voor het vinden van nieuwe mineralisaties op het uitgestrekte Los Gatos-distict vergroot. Er werd onder een eerder ontdekte zone van Cerro Los Gatos een nieuw gebied gevonden met hele aantrekkelijke mineralisaties (South-East Deeps). Die informatie wordt mee opgenomen in een nieuwe resourceschatting in het derde kwartaal. De bedoeling is op korte termijn de levensduur tot zes jaar te verlengen.

We zijn minder enthousiast over Gatos Silver dan bij de start van de opvolging begin 2021. Anderzijds staat de koers ruim 70 procent lager, blijft de operationele prestatie sterk en zijn er heel wat financiële, juridische en geologische onzekerheden weggenomen. Het advies blijft daarom koopwaardig (rating 1C).