Lezersvraag: is er nog vertrouwen in Acomo?

Ik las dat Acomo een forse claim van een leverancier ontving. Desondanks liep de koers van het aandeel verder op. Is het tijd om van het aandeel afscheid te nemen?

Het handelshuis in noten, eetbare zaden, specerijen, voedingsingrediënten, thee en biologische ingrediënten is goed gepositioneerd om te profiteren van de trend dat steeds meer consumenten een gezonde levensstijl nastreven. Acomo behoort tot de groep ondernemingen die zowel autonoom als door middel van overnames wenst te groeien.

Eind 2020 maakt het een flinke sprong. Trading Organic, actief in biologische producten als gedroogd fruit en cacao, werd ingelijfd voor 330 miljoen euro. Daarmee werd circa 450 miljoen euro aan omzet toegevoegd. Gezien het forse bedrag, afgezet tegen de beurswaarde, was een kapitaalverhoging noodzakelijk. Acomo wist daarvoor aandelen te plaatsen tegen 19,50 euro per aandeel. Daarnaast liepen ook de schulden behoorlijk op en werd als gevolg daarvan tijdelijk minder dividend uitgekeerd aan aandeelhouders.

De voorbije jaren liepen de zaken vlot. Acomo behaalde in 2022 een omzet van 1,4 miljard euro, een toename met 13 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De aangepaste ebitda steeg daarbij met 7 procent naar 108,4 miljoen euro. De winst per aandeel bedroeg 2,07 euro. Het dividend over 2022 bedroeg 1,25 euro. Bij de huidige beurskoers komt dat overeen met een mooi brutodividendrendement van bijna 6 procent.

Een tegenvaller eerder dit jaar was het nieuws dat dochter Tradin Organic een claim ter grootte van 55 miljoen euro heeft ontvangen . Een oud-leverancier is van mening dat het contract tussen beide partijen ten onrechte is beëindigd. Het management stelt daar tegenover dat de kwaliteit van de geleverde producten, in dit geval zonnebloempitten, van een te lage kwaliteit was en ziet een eventuele rechtszaak met vertrouwen tegemoet. Een voorziening werd daardoor niet genomen.

Beleggers op de beurs trekken zich er vooralsnog ook weinig van aan, want de beurskoers van het aandeel is sindsdien met ruim 15 procent gestegen. De claim in combinatie met de opgelopen waardering en de beperkte transparantie van Acomo geven ons echter wel voldoende aanleiding wat terughoudender te zijn over de beleggingskansen op de korte termijn (twaalf maanden).

Bij een geschatte koers-winstverhouding van 11 voor dit jaar lijkt het aandeel nog altijd goedkoop. Maar dat ligt in lijn met sectorgenoten en met het historische gemiddelde. Bovendien leidt de claim toch tot enige onzekerheid, al geeft het bedrijf aan zich geen zorgen te maken. Vandaar toch de beslissing het advies voor het Acomo-aandeel te verlagen van ‘koopwaardig’ naar ‘houden’ (rating 2B).