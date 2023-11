Lezersvraag: hoe gaat het met McEwen Mining?

Blijft u positief over McEwen Mining? Graag een update.

Het voorbije jaar concentreerde de goud- en zilverproducent McEwen Mining zich op het verbeteren van de operaties in de drie producerende goudmijnen en vooral op het versneld ontwikkelen van het Los Azules-koperproject in Argentinië. Los Azules is het negende grootste, nog niet-ontwikkelde koperproject in de wereld.

Gezien de sterke vooruitzichten voor koper en in de wetenschap dat het project onvoldoende waarde en toegang tot financiering kreeg onder de koepel van McEwen Mining, besliste de topman en hoofdaandeelhouder Rob McEwen in 2021 het project in een apart vehikel te steken. Dat werd het niet-beursgenoteerde bedrijf McEwen Copper, dat in 2021 en 2022 in drie financieringsronden 81,9 miljoen dollar ophaalde tegen 10 dollar per aandeel McEwen Copper.

Rob McEwen investeerde zelf 40 miljoen dollar, maar opvallend was dat Nuton, een dochterbedrijf van de grondstoffenreus Rio Tinto, 25 miljoen investeerde. In februari volgde een nieuwe financiering tegen 19 dollar per aandeel McEwen Copper, waarin naast Nuton (30 miljoen dollar) ook Stellantis een stevige 140 miljoen investeerde. Onlangs investeerden Nuton en Stellantis respectievelijk 10 miljoen en 49 miljoen dollar tegen 25,8 dollar per aandeel McEwen Copper.

McEwen Mining houdt na die financiering nog 47,7 procent aan in McEwen Copper. Op basis van de recentste financiering is dat goed voor een theoretische waarde rond 380 miljoen dollar, ruim boven de beurswaarde van 320 miljoen. Na de positieve update van de voorlopige haalbaarheidsstudie eerder dit jaar werkt McEwen Copper toe naar de definitieve haalbaarheidsstudie tegen begin 2025.

De operaties in de drie producerende goudmijnen verbeteren gestaag. De jaarproductie zal aan de onderkant van de voorziene vork van 150.000 tot 170.000 troyounce goudequivalent stranden. In het derde kwartaal steeg de productie van 35.700 troyounce goudequivalent in 2022 naar 38.600 troyounce, en na negen maanden van 97.000 naar 104.800 troyounce. Vooral Gold Bar en Fox boekten herstel.

McEwen blijft inzetten op exploratie, met dit jaar vooral succes in Stock West, een nieuwe zone in het Fox-complex. Daardoor is nu al duidelijk dat de geplande uitbreiding van Fox zich sneller dan verwacht zal terugbetalen. Daarnaast is er het Fenix-project in Mexico, waar een mogelijke heropstart in de buurt van de stilgelegde El Gallo-mijn wordt bekeken (mogelijke levensduur van negen jaar).

McEwen Mining is een belegging met een bovengemiddeld risico. Dat toonde de prestatie van de goudmijnen in productie de voorbije jaren in overvloed aan. Maar het ontbolsterende potentieel van Los Azules biedt extra perspectief, terwijl de belegger er de producerende goudmijnen gratis bij krijgt. Om een nieuw elan te krijgen heeft het aandeel een hogere goudprijs en het liefst bijkomend exploratiesucces nodig. Gezien de hoge productiekostprijs is er een bovengemiddelde hefboom op de evolutie van de goudprijs. We hanteren een koopadvies (rating 1C), in de eerste plaats voor de belegger die een bovengemiddeld risico aankan.