Lezersvraag: hoe gaat het met Inventiva?

Kunt u een update geven over Inventiva? Los van enkele kortstondige opflakkeringen blijft de koerstrend vooralsnog dalend.

Het Franse biotechbedrijf Inventiva is volop bezig met de ontwikkeling van de pan-PPAR-remmer lanifibranor voor niet-alcoholische steatose hepatitis (NASH). NASH is samen met de voorloper in het ziekteproces, niet-alcoholische leververvetting (NAFDL), de grootste overblijvende niet te behandelen leverziekte. Sinds de aanpassing in januari 2023 van het protocol van de lopende fase III-studie met lanifibranor versnelde de rekrutering aanzienlijk en zit de studie op schema om voor het jaareinde de laatste patiënt te hebben opgenomen. Dat zou toelaten de interim-resultaten in de tweede helft van 2025 te rapporteren. Bij gunstige resultaten vormen die de basis voor een voorlopige goedkeuringsaanvraag in Europa en de Verenigde Staten.

De koers verdubbelde vorig jaar kortstondig na de aankondiging van een licentiedeal met Sino Biopharm voor de ontwikkeling en de commercialisatie van lanifibranor in Groot-China. In mei verkreeg Sino Biopharm de toelating van het Chinese geneesmiddelenagentschap om een klinische studie op te starten. Voor die mijlpaal ontving Inventiva 2 miljoen dollar. Momenteel screent het bedrijf de eerste patiënten voor de wereldwijde fase III-studie. Bij de start van de studie krijgt Inventiva een voorafbetaling van 3 miljoen dollar.

In september volgde een licentiedeal met het Japanse Hepalys Pharma voor de ontwikkeling en de commercialisatie van lanifibranor in Japan en Zuid-Korea. Hepalys betaalde bij de ondertekening een mijlpaalbetaling van 10 miljoen dollar en neemt de ontwikkelingskosten op zich. De komende mijlpaalbetalingen kunnen oplopen tot 231 miljoen dollar en de royalty’s op de verkoop lopen op van circa 15 tot 23 procent. Inventiva bezit 30 procent van het kapitaal van Hepalys Pharma en blijft blootgesteld aan het opwaartse potentieel.

Nog positief waren de resultaten van een fase II-studie met lanifibranor voor patiënten met diabetes type 2 en NAFDL, die het gunstige veiligheids- en werkzaamheidsprofiel bevestigden. CEO Frédéric Cren is vol vertrouwen dat lanifibranor beter is dan het NASH-kandidaat-geneesmiddel resmetirom van Madrigal, waarvoor een Amerikaanse goedkeuringsaanvraag loopt.

Ondanks de enorm lastige financieringsomgeving haalde Inventiva in augustus 35,7 miljoen euro op: 30,6 miljoen via de uitgifte van aandelen zonder korting op de voorafgaande koers (3,18 euro) en 5,1 miljoen via de uitgifte van certificaten die recht geven op 2 procent van de toekomstige netto-omzet. Alle voorwaarden zijn daardoor vervuld voor het verkrijgen van een tweede lening van 25 miljoen euro van de Europese Investeringsbank, die voldoende cash zou verzekeren tot in het derde kwartaal van 2024. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2024 volgen de resultaten van een fase IIa-combinatiestudie van lanifibranor met de SGLT2-remmer empaglifozine (een goedgekeurd medicijn ter behandeling van diabetes type 2) voor patiënten met NASH en diabetes type 2.

We zijn tevreden met de vooruitgang en bevestigen het koopadvies voor de risicobewuste biotechinvesteerder (rating 1C).