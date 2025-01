Lezersvraag: Gaat AEX boven 1.000 punten in 2025?

Jarenlang had ik de indruk dat de AEX-index in Europa de sterkste index was. Dat gevoel heb ik de jongste jaren niet meer. Sinds de zomer staat de index al in de buurt van 1.000 punten, maar het hoogste peil dateert al van de zomer. Komt er beterschap in 2025?

De AEX-index, de meeste bekende en gevolgde Nederlandse beursindex, staat al twintigmaal zo hoog als in 1983, toen de index werd gelanceerd. De AEX-index was de index die het dichtst bij de Amerikaanse Standard & Poor’s 500-index stond, omdat bij de AEX ook het handelsvolume een doorslaggevende rol speelt, naast de beurskapitalisatie. Zo komen sneller nieuwe, beloftevolle bedrijven in de index, ook bedrijven uit de techsfeer. Daardoor kunnen populaire hypeaandelen snel naar de hoofdindex promoveren. Het geeft de AEX ook een extra impuls in periodes met een positief beursklimaat. De keerzijde is dat de AEX ook relatief stevig daalt, als het marktsentiment omslaat.

Nog belangrijk om mee te geven, is dat bij de berekening van de AEX-stand geen rekening wordt gehouden met dividenden. De gewoonlijk stabiele inkomstenstroom van dividenden kan voor een aanzienlijk deel bijdragen aan het totaalrendement en werkt dempend in periodes van dalende koersen. Op basis van de huidige koers heeft de AEX sinds de lancering in 1983 een gemiddeld koersrendement van 7,4 procent gehaald. Als een belegger de ontvangen dividenden weer had belegd in de AEX, dan zou dat rendement zelfs op 11 procent uitkomen. In dat geval zou de index nu op 3.500 punten staan.

In de periode tot 2000 zou een AEX-belegging 15,9 procent per jaar aan koersrendement hebben opgeleverd. Inclusief dividend komt dat jaarrendement op 19,7 procent. In de periode na 2000 komt het koersrendement op gemiddeld slechts 1,4 procent. Het is aan dividenden te danken dat het totaalrendement toch nog op 4,7 procent uitkomt.

Het verschil tussen beide periodes is voor het overgrote deel terug te voeren op de heftige koersdalingen tijdens de crash van 2000 (internetzeepbel) en van 2008 (bankencrisis). Daarnaast speelt het dividend een grotere rol in het totaalrendement, omdat bedrijven simpelweg meer dividend uitkeren. Bijna de helft van de AEX-indexleden heeft tegenwoordig een dividendrendement van minstens 3,5 procent. Bij banken en verzekeraars is een percentage van 7 procent of meer niet ongebruikelijk.

Uit de cijfers blijkt dus wel dat het gemiddelde rendement van de AEX-index de voorbije decennia is gezakt tegenover de periode van de eeuwwisseling, maar het gemiddelde rendement is wel hoger dan de AEX-index laat uitschijnen, doordat het dividendrendement niet wordt meegerekend en enkel naar de koersprestaties wordt gekeken.

De index is recentelijk weer door de grens van 900 punten gegaan en lijkt weer op weg naar de piek van vorige zomer. Een doorbraak boven 1.000 punten zou niet alleen een historisch feit zijn, het zou de Nederlandse sterindex opnieuw momentum geven. Of het zover komt, zal van de internationale context afhangen. Als, bijvoorbeeld, het steraandeel ASML in een handelsconflict op het scherp van de snee tussen de VS en China wordt gekneld, dan kan dat het oprukken van de AEX-index richting 1.000 punten bemoeilijken.