Lage groei, hoge marges bij IBM

IBM presteerde, relatief gezien, beter toen de technologieaandelen het vorig jaar moeilijk hadden, maar dit jaar is het omgekeerde waar. Het aandeel verloor sinds begin dit jaar bijna 10 procent, terwijl de Nasdaq in dezelfde periode 18 procent hoger koerste.

Aan de kwartaalcijfers lag het niet. IBM realiseerde tussen januari en maart 14,25 miljard dollar omzet, een groei met 4,4 procent bij constante wisselkoersen. De consensusschatting lag met 14,33 miljard dollar net iets hoger. De nettowinst van 1,2 miljard dollar of 1,36 dollar per aandeel lag boven de verwachte 1,24 dollar. Software, de grootste afdeling, zag de omzet met 5,6 procent aandikken naar 5,92 miljard dollar. De groei van het overgenomen Red Hat vertraagt wel. Consulting kon het hoogste groeicijfer voorleggen (+8,2% naar bijna 5 miljard dollar), terwijl de omzet van de infrastructuurafdeling met 3,1 miljard dollar op jaarbasis ongeveer gelijk bleef. Op groepsniveau steeg de brutomarge naar 52,7 procent, tegenover 51,7 procent een jaar eerder.

IBM mikt voor het volledige boekjaar op een omzetgroei met 3 tot 5 procent. De consensusschatting gaat uit van een groei van de winst per aandeel met 4 procent. Vroeger lag de winstgroei beduidend hoger. De grote aandeleninkopen uit het verleden zijn er niet meer bij. Dat komt omdat de overnamehonger IBM met een langetermijnschuld van 58,7 miljard dollar heeft opgezadeld. Daarvan valt 10,5 miljard toe te wijzen aan IBM Financing. De groep beschikt ook over 17,6 miljard dollar cash en verhandelbare effecten. De investeerders worden niet verwaarloosd, want het dividend van 1,65 dollar op kwartaalbasis (kostprijs: 1,5 miljard dollar) levert een rendement van meer dan 5 procent op.

Conclusie

IBM mikt dit jaar op een vrije kasstroom van 10,5 miljard dollar, wat voldoende is om de dividenduitgaven te dekken en tegelijk de schuld af te bouwen. Rekening houdend met de lage groei, de hoge schuld en de onzekerheid over de IT-budgetten enerzijds en het hoge rendement anderzijds, is IBM tegen 13 keer de winst correct gewaardeerd. Het aandeel is te behouden.





Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 125,73 dollar

Ticker: IBM US

ISIN-code: US4592001014

Markt: New York Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 114,1 miljard dollar

K/w 2022: 14

Verwachte k/w 2023: 13,5

Koersverschil 12 maanden: -4%

Koersverschil sinds jaarbegin: -11%

Dividendrendement: 5,2%