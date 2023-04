Korting bij HAL Trust loopt op

Beleggers in HAL berekenen dit jaar een grotere korting ten opzichte van de totale portefeuille dan eerder. Dat komt mogelijk omdat het lastig is om niet-genoteerde ondernemingen te waarderen.

De nettovermogenswaarde per aandeel HAL is in 2022 iets gezakt: van 151,22 euro eind 2021 naar 147,72 euro eind vorig jaar. Dat valt mee vergeleken met de resultaten van veel aandelenindices in 2022. Dat het resultaat bij HAL relatief gunstig uitpakt, komt omdat een flink deel van de portefeuille bestaat uit deelnemingen in niet-beursgenoteerde ondernemingen. De waarde daarvan is in de regel minder volatiel dan die van beursgenoteerde bedrijven.

Na de volledige overname van Boskalis is Vopak de grootste beursgenoteerde deelneming. Dat belang is goed voor bijna 18 procent van de totale huidige marktwaarde van HAL. Het aandeel Vopak presteert dit jaar beter dan gemiddeld (zie ook Tip van de week in Trends van 13 april). Dat is goed nieuws voor de intrinsieke waarde van het HAL-aandeel.

Per saldo zorgen de beursgenoteerde deelnemingen voor een stijging van de vermogenswaarde van HAL van ongeveer 3 procent dit jaar. Het deel niet-beursgenoteerde deelnemingen is nu het grootste deel van de waarde van HAL. Hoeveel die deelnemingen precies waard zijn, is moeilijk te zeggen. HAL bepaalt regelmatig een boekwaarde, maar dat blijven schattingen. De gezamenlijke omzet van die deelnemingen bedroeg 7,6 miljard euro in 2022, de bedrijfswinst was 403 miljoen euro. De nettowinst maakte HAL niet bekend. Maar de marges liggen niet hoog, en ook de omzetgroei is niet bijzonder hoog (3,4% vorig jaar).

Conclusie

Beleggers in HAL berekenen dit jaar een grotere korting ten opzichte van de totale portefeuille dan eerder. Dat komt mogelijk omdat het lastig is om niet-genoteerde ondernemingen te waarderen. Vergeleken met de gepubliceerde nettovermogenswaarde geeft het aandeel een korting van ruim 20 procent. Met de actuele waardering is dat verschil nog iets groter. Maar wegens de onzekerheid over de waardering van de niet-genoteerde belangen is het onvoldoende voor een adviesverhoging. We blijven bij het houden-advies.





Advies: houden/afwachten

Risico: laag

Rating: 2A

Koers: 122,0 euro

Ticker: HAL NA

ISIN-code: BMG458841020

Markt: Amsterdam

Beurskapitalisatie: 10,81 miljard euro

K/w 2022: 17

Verwachte k/w 2023: 20

Koersverschil 12 maanden: -8%

Koersverschil sinds jaarbegin: +2%

Dividendrendement: 2,0%