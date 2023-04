Koers van Sandstorm Gold loopt achterop

Sandstorm Gold zette in 2022 belangrijke stappen voor een stevige schaalvergroting. Naar verwachting zal het aandeel floreren als de edelmetalenprijzen verder stijgen.

Twee significante deals van ruim 1 miljard dollar zorgden voor een transformerend 2022 voor het Canadese edelmetalenroyalty- en streamingbedrijf Sandstorm Gold. In juli was er eerst de overname van tien royalty- en streamingovereenkomsten (waarvan drie in productie) van BaseCore Metals Royalty. Sandstorm Gold betaalde 525 miljoen dollar, 425 miljoen in cash en 100 miljoen via een aandelenuitgifte. Het kroonjuweel van Basecore was de royalty van 1,66 procent op de Antamina-kopermijn in Peru, ’s werelds op twee na grootste kopermijn. Dat belang verkocht Sandstorm Gold intussen aan Horizon Copper, een nieuw streaming- en royaltybedrijf gericht op koper. In ruil ontvingen de Canadezen 1,66 procent zilverstream en een royalty van 0,55 procent op Antamina, 50 miljoen dollar cash, een tienjarige lening voor 105 miljoen en 26 miljoen aandelen van Horizon Copper (ongewijzigd belang van 34%). Behalve Antamina verwierf Horizon Copper het belang van 30 procent van Sandstorm Gold in het Turkse Hod Maden, in ruil voor een goudstreamingovereenkomst van 200 miljoen dollar op Hod Maden, de participatie van 34 procent in Horizon Copper en een obligatielening voor 95 miljoen.

De tweede grote transactie was de overname in aandelen voor 590 miljoen dollar van de kleinere sectorgenoot Nomad Royalty. De portefeuille van Nomad bestaat uit twintig royalty- en streamingovereenkomsten die tegen 2025 naar verwachting 40.000 troyounce goudequivalent zullen opleveren (16.000 troyounce in 2021) en op lange termijn zelfs 60.000 à 80.000 troyounce. Naast een aantal activa die al in productie zijn, zijn de belangrijkste activa in ontwikkeling een goudstream van 2,375 procent op het Greenstone-goudproject in Canada (voor 60% in handen van Equinox Gold) en een goudstream op Platreef, het platinumproject van Ivanhoe Mines in Zuid-Afrika. Beide projecten starten in 2024 met de eerste productie.

De overnames zorgden voor een stevige groei in 2022. De verkochte productie bedroeg in het vierde kwartaal 21.753 troyounce goudequivalent, een toename met 31,1 procent tegenover het vierde kwartaal van 2021. Dat leverde een omzetstijging van 28,9 procent op, tot 38,4 miljoen dollar. De operationele kasstroom, zonder rekening te houden met de verandering in het werkkapitaal, steeg van 22,1 naar 29,9 miljoen dollar (+35,3%). Op jaarbasis steeg de omzet naar een nieuw record van 148,7 miljoen dollar (+29,4%) op basis van een recordverkoop van 82.376 troyounce goudequivalent, een toename met 22 procent tegenover 2021 (67.548 troyounce). De vergelijkbare operationele kasstroom steeg van 83,5 naar 109,8 miljoen dollar en de nettowinst van 27,6 naar 78,5 miljoen. Ook dat waren recordcijfers, al bevatte de nettowinst een aantal eenmalige winsten.

Voor 2023 mikt Sandstorm Gold op een verkoop van 85.000 à 100.000 troyounce goudequivalent. Begin februari stond er nog 483 miljoen dollar uit op de kredietfinanciering die de Canadezen opnamen om de transacties te betalen. Het terugbetalen van die schulden is een prioriteit. Zonder nieuwe transacties is de volledige schuld op basis van de huidige edelmetalenprijzen eind 2026 terugbetaald. Tegen die tijd zal de jaarlijkse verkoop stijgen naar 140.000 troyounce goudequivalent.





Conclusie

Sandstorm Gold zette in 2022 belangrijke stappen voor een stevige schaalvergroting en startte met de uitkering van een kwartaaldividend. Hoewel de schuldpositie de koersontwikkeling op korte termijn wat afremt, verwachten we dat het aandeel zal floreren als de edelmetalenprijzen verder stijgen. De waardering blijft heel aantrekkelijk vergeleken met de sectorgenoten.

Advies: Koopwaardig

Risico: Gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 5,95 dollar

Ticker: SAND US

ISIN-code: CA80013R2063

Markt: NYSE

Beurskapitalisatie: 1,78 miljard dollar

K/w 2022: 17,5

Verwachte k/w 2023: 85

Koersverschil 12 maanden: -32,5%

Koersverschil sinds jaarbegin: +13,1%

Dividendrendement: 1,0%