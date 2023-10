Just Eat Takeaway staat op een kantelpunt

De resultaten van de maaltijdmarktplaats en -bezorger Just Eat Takeaway (JET) lagen in het derde kwartaal in lijn met de gemiddelde analistenverwachtingen. Zowel het aantal bestellingen als de transactiewaarde van die bestellingen daalde met 7 procent.

Noord-Amerika blijft de lastigste regio. De inkomsten uit bestellingen zakten er met 18 procent, deels door een zwakkere dollar. In de regio Zuid-Europa en Oceanië bedroeg de daling 17 procent. Zonder de afdeling Noord-Amerika, waar JET nog steeds een koper voor zoekt, zou de transactiewaarde uit bestellingen voor de groep met 3 procent gestegen zijn.

Noord-Europa blijft het sterkst presteren. In de eerste jaarhelft ging de omzet er 10 procent hoger. De ebitda-marge steeg er van 3,3 naar 5 procent. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland was er geen groei, maar verbeterde de winstgevendheid van -0,5 naar 1,8 procent. In Noord-Amerika kwam de ebitda-marge in de eerste jaarhelft met 1 procent weer boven nul uit.

Na negen maanden zakte de transactiewaarde in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar met 7 procent en het aantal bestellingen met 10 procent. Twee regio’s, Noord-Europa en het VK en Ierland, knoopten weer aan met groei. De transactiewaarde groeide er met respectievelijk 6 en 4 procent. Een ander lichtpuntje is dat JET zijn vooruitzichten voor de bedrijfskasstroom (ebitda) voor dit jaar optrekt van 275 miljoen euro naar 310 miljoen, in lijn met de analistenverwachting van 307 miljoen. De allereerste vooruitzichten begin van dit jaar waren 225 miljoen euro. Die betere operationele marges zijn vooral te danken aan de operationele verbeteringen in de regio’s Noord-Amerika en het VK plus Ierland.

Samen met de winstgevendheid gaan ook de kasstromen erop vooruit. Volgens het management zal de vrije kasstroom in de tweede helft van dit jaar break-even zijn. Vanaf volgend jaar zou hij in de plus gaan, in plaats van in 2024.

De groeivooruitzichten van -4 tot +2 procent voor heel 2023 zijn bijgesteld naar de onderkant van die vork. De voornaamste reden is het trager dan verwachte herstel in Noord-Amerika.

De beleggers reageerden aanvankelijk positief op de derde kwartaalresultaten en stuurden het aandeel enkele procenten hoger, maar de koerswinst verdween weer. Op de lange termijn is in de aandelenkoers van JET wel nog maar weinig te merken van het operationele herstel en de opwaarts bijgestelde verwachtingen. Sinds begin dit jaar staat de koers meer dan 40 procent lager. Om te proberen dat aandeelhouderssentiment te keren, lanceert JET een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen van 150 miljoen euro. Het heeft daar de financiële ruimte voor. In juli had het nog 1,8 miljard euro op de bank. Het vorige inkoopprogramma liep voor hetzelfde bedrag tussen april en september dit jaar. Met de groei in twee van de vier regio’s en de algemeen verbeterende winstgevendheid, lijkt JET op een belangrijke kantelpunt te zijn aangekomen. In de sector was het tot voor kort vaak kiezen tussen de groeien of winst maken.





Conclusie

Voor Just Eat Takeaway zal het er de komende kwartalen op aankomen de groei op eigen kracht op te krikken en de winstgevendheid te blijven verhogen. Als het die trend bevestigt, zal dat de koers rugwind geven. Een verkoop van de Amerikaanse activiteiten kan een onverwachte extra boost geven. Just Eat Takeaway staat, ondanks de betere vooruitzichten, heel laag gewaardeerd tegenover sectorgenoten, terwijl het er operationeel niet slechter voorstaat, integendeel. Daarom blijft het advies ‘koopwaardig’.





Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 12,4 euro

Ticker: TKWY NA

ISIN-code: NL0012015705

Markt: Euronext Amsterdam

Beurskapitalisatie: 2,8 miljard euro

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: -19%

Koersverschil sinds jaarbegin: -38%

Dividendrendement: –