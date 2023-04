Just Eat Takeaway begint met inkoopprogramma

De maaltijdbezorger en -marktplaats Just Eat Takeaway (JET) kwam met cijfers voor het eerste kwartaal van dit jaar. Op het eerste gezicht oogden die niet fraai in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het aantal bestellingen daalde met 14 procent en de transactiewaarde daarvan met 8 procent.

Een belangrijke kanttekening is dat begin vorig jaar een ongunstige vergelijkingsbasis is omdat JET toen nog volop profiteerde van de effecten van de pandemie waarin veel meer mensen online maaltijden bestelden en lieten bezorgen. Tegen het einde van het kwartaal was het herstel tegenover vorig jaar al beter. In maart lag de transactiewaarde maar 5 procent lager dan in maart 2022, in plaats van 8 procent voor het hele kwartaal. In de loop van dit jaar zullen die cijfers verder normaliseren en zal het corona-effect wegebben. Voor heel 2023 verwacht het bedrijf een evolutie van de transactiewaarde tussen -4 en 2 procent. In de tweede helft van dit jaar zal de omzet opnieuw groeien. CEO Jitse Groen zei ook niet tevreden te zijn met die groeivoet en te blijven inzetten op de uitbreiding van het aanbod.

Beter nieuws is dat de winstgevendheid sterker aantrekt dan verwacht. JET trekt zijn vooruitzichten voor de ebitda voor dit jaar op van 225 naar 275 miljoen euro. Bovendien verwacht het tegen midden volgend jaar een positieve vrije kasstroom neer te zetten. Ander goed nieuws voor de aandeelhouders is dat JET een inkoopprogramma van eigen aandelen start. Het wil tegen eind dit jaar voor 150 miljoen euro inkopen, goed voor ongeveer 4 procent van de uitstaande aandelen. Met een balans waar meer dan 2 miljard euro cash op staat, heeft het daar de financiële ruimte voor.

Conclusie

Op de beurs blijft JET een moeilijk verhaal. Beleggers hebben na de overnames van Just Eat in het VK en zeker na die van GrubHub in de VS helemaal het vertrouwen verloren. De koers staat 85 procent onder de piek van eind 2020. Die afstraffing is overdreven, vooral gezien de snelheid waarmee JET opnieuw richting winstgevendheid evolueert, ook in vergelijking met zijn concurrenten, waarvan Deliveroo de enige is die JET bijhoudt. We blijven dan ook bij ons positieve advies.

Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C