Jerritt Canyon blijft ontgoochelen

Het is ontgoochelend dat First Majestic de Jerritt Canyon-mijn nog niet op orde heeft. De turnaround verloopt veel trager dan verwacht.

Zilver doet het niet goed met een prijsdaling van 13 procent sinds de start van 2023. Hetzelfde geldt voor de Solactive Global Silver Miners Index. First Majestic presteerde nog slechter dan de benchmarkindex. De cijfers van het vierde kwartaal en de jaarresultaten kwamen onder de verwachtingen uit.

De mijnen van de groep produceerden vorig jaar samen 31,3 miljoen troyounce zilverequivalent, 16 procent meer dan een jaar eerder en een record. Toch lag de output onder de prognose van 32,6 tot 34,6 miljoen troyounce. Dat kwam door een tegenvallend vierde kwartaal waarin de productie met 14 procent daalde. Het productiecijfer was vorig jaar samengesteld uit 10,5 miljoen troyounce zilver (-18% op jaarbasis) en 248.000 troyounce goud (+29%).

Zilver bleef ruim onder de verwachte 11,2 tot 11,9 miljoen troyounce. Dat had te maken met lagere grades bij San Dimas en het feit dat in Santa Elena het aandeel van goudertsen veel hoger lag dan dat van de zilverertsen. Maar ook de goudproductie bleef iets achter op de verwachte 256.000 tot 273.000 troyounce, door de ondermaatse prestatie van Jerritt Canyon.

Toen First Majestic bijna twee jaar geleden de mijn kocht, werd binnen de drie jaar een output van 200.000 troyounce voorspeld. Intussen is duidelijk dat dat niet zal lukken. Vorig jaar produceerde Jerritt Canyon 72.400 troyounce tegen totale productiekosten van 1.865 dollar per troyounce. Er zijn verzachtende omstandigheden, want eind vorig jaar werd de productie gehinderd door extreme weersomstandigheden.

2023 zal beterschap brengen voor Jerritt Canyon, maar dat zal de hooggespannen verwachtingen niet waarmaken. First Majestic verwacht daar dit jaar een output van 119.000 tot 133.000 troyounce. Door hogere grades zullen de productiekosten dalen naar 1.780 dollar, waardoor de mijn waarschijnlijk zal bijdragen aan de groepswinst.

De beste prestatie kwam vorig jaar van Santa Elena (goud en zilver), dat dankzij de Ermitaño-uitbreiding de output met 81 procent zag toenemen. De productiekosten van de mijn zijn met 13,97 dollar per troyounce ook veruit de laagste van de groep.

De groepsomzet steeg vorig jaar met 7 procent naar 624,2 miljoen dollar. De totale productiekosten bedroegen 19,74 dollar per troyounce of 5 procent meer dan een jaar eerder. Tegelijk daalde de gemiddelde ontvangen prijs met 11 procent naar 22,49 dollar per troyounce. De brutomarge is met 2,75 dollar per troyounce niet zo hoog. Door hogere uitgaven voor Jerritt Canyon en de opgelopen kosten voor energie, arbeid en materialen, daalde de operationele kasstroom met 38 procent naar 109,4 miljoen dollar. Het aangepaste nettoverlies kwam uit op 55,4 miljoen dollar of 21 dollarcent per aandeel.

First Majestic mikt voor 2023 op een output tussen 33,2 en 37,1 miljoen troyounce zilverequivalent. De zilverproductie zal ongeveer gelijk blijven, terwijl de output van goud zal toenemen. De productiekosten worden verwacht te dalen naar 18,47 tot 19,72 dollar per troyounce. First Majestic had eind vorig jaar 276,6 miljoen dollar in kas en de groepsschuld bedroeg 209,8 miljoen dollar.

Conclusie

Het is ontgoochelend dat First Majestic Jerritt Canyon nog niet op orde heeft. De turnaround verloopt veel trager dan verwacht. Daarnaast zorgt de evolutie van de zilverprijs voor tegenwind. Die elementen verklaren de prestatie van het aandeel. Intussen zit veel slecht nieuws in de koers verrekend en noteert First Majestic amper boven de boekwaarde. Omdat we later dit jaar hogere edelmetaalprijzen verwachten, blijft het advies kopen.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 6,43 dollar

Ticker: AG US

ISIN-code: CA32076V1031

Markt: New York Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 1,7 miljard dollar

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: -49%

Koersverschil sinds jaarbegin: -23%

Dividendrendement: 0,4%