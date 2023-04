Jaarprognose Heineken blijft overeind

De biergigant ondervindt duidelijk hinder van de volatiele wereldeconomie.

Het resultatenparcours van Heineken blijft hobbelig. In het derde kwartaal van vorig jaar bleven de resultaten al onder de verwachtingen, maar het jaar werd toch nog in schoonheid beëindigd. Een eerste tegenvaller is dat de autonome groei van de biervolumes -3 procent bedraagt. De analistenconsensus stond op -1 procent.

Alleen de Amerika’s laten een volumegroei optekenen. Vooral Brazilië en Mexico maken een mooie sprong voorwaarts. De Verenigde Staten doen het veel minder goed met een volumedaling van ongeveer 5 procent. De andere regio’s stellen teleur, al blijft Europa wel nog in lijn met de verwachtingen. De grote teleurstelling ligt in Azië met een volumedaling van 10,5 procent. Vooral Vietnam is een desillusie. Er werden voorraden opgebouwd voor het herstel na de covid-19-pandemie, maar door een economische groeivertraging blijft dat herstel grotendeels uit. China is wel op de afspraak.

De tegenvallende biervolumes vertalen zich in een minder sterke autonome omzetgroei dan verwacht: +8,9 procent, daar waar de markt op een klim met 10,8 procent had gerekend.

De biergigant ondervindt duidelijk hinder van de volatiele wereldeconomie en blijft voorzichtig over de impact dat dat heeft op het consumentenvertrouwen. Europa toont zich weerbaar, maar de uitdagingen liggen vooral in Azië. Inzetten op de premiumportefeuille blijft de focus. Het bedrijf zal voluit aan de bak moeten en de prijszettingsmacht behouden, want de jaarprognose van een groei van de bedrijfswinst met 5 tot 9 procent blijft staan.

Conclusie

De markt is opgelucht dat de jaarprognose voor 2023 blijft staan. Maar we waren al redelijk voorzichtig met de winstverwachting voor dit jaar. Als we uitgaan van een groei van 6 procent van de bedrijfswinst (aan de onderkant van de vork) komen we uit bij een verwachte koers-winstverhouding van 18. Gezien de uitdagende omgeving is dat een behoorlijk pittige waardering, zodat we niet verder kunnen gaan dan een neutraal advies.





Advies: houden/afwachten

Risico: laag

Rating: 2A

Koers: 102,55 euro

Ticker: HEIA NA

ISIN-code: NL0000009165

Markt: Euronext Amsterdam

Beurskapitalisatie: 57,54 miljard euro

K/w 2022: 20

Verwachte k/w 2023: 18

Koersverschil 12 maanden: +14%

Koersverschil sinds jaarbegin: +16%

Dividendrendement: 1,7%