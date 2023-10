Jaarprognose Heineken blijft overeind

De druk van de kostenstijgingen neemt wat af, maar de moeilijkere economische omgeving drukt steeds meer op het consumentenvertrouwen.

Na twee zwakke kwartalen hielden analisten hun hart vast. Extreem zomerweer in Europa, aanhoudende uitdagingen in Vietnam en Nigeria, enzovoort. Problemen genoeg, die het management van Heineken opnieuw zouden kunnen verplichten te knippen in de jaarprognose. Maar CEO Dolf van den Brink kon de aandeelhouders geruststellen. De autonome groei van de biervolumes bedroeg nog -3 procent in het eerste kwartaal, verslechterde tot -7,2 procent in het tweede kwartaal, maar verbetert wat in het derde kwartaal tot -4,2 procent. Dat betekent dat de autonome groei van de biervolumes van de grootste bierbrouwer van Nederland na negen maanden -5,1 procent bedraagt.

Een bierbrouwer is in de zomer erg afhankelijk van de weersomstandigheden. Op dat gebied werden we in Europa niet bepaald verwend. Vooral in juli beleefde West-Europa een natte, kille zomermaand. Dat was niet bevorderlijk voor de bierconsumptie. Ook al kregen we een fraaie nazomer in september, toch zien we de Europese biervolumes autonoom met 7,6 procent afnemen. Gelukkig bieden de Amerika’s weerwerk. Daar zien we zelfs een stijging van de autonome biervolumes met 2,2 procent in het derde kwartaal.

De dalende biervolumes vertalen zich in een afname van de autonome netto-omzetgroei van 8,9 procent na drie maanden, over 6,6 procent halfweg, tot 5,8 procent na negen maanden.

De eerdere jaarprognose voor 2023 van een groei van de bedrijfswinst (ebit) van 5 tot 9 procent werd bij de teleurstellende halfjaarcijfers vervangen door 0 tot 5 procent. Daar blijft de bedrijfsleiding bij. De druk van de kostenstijgingen neemt wat af, maar de moeilijkere economische omgeving drukt steeds meer op het consumentenvertrouwen.

Conclusie

De koers laat een bescheiden opluchtingsrally zien. Het derde kwartaal valt niet tegen, maar dat wil niet zeggen dat de prognose eenvoudig te halen is. Stevige eindejaarverkopen zullen nodig zijn om dit jaar een lichte groei van de ebit mogelijk te maken. Met een verwachte koers-winstverhouding van 18 vinden we de waardering nog niet aantrekkelijk genoeg om het houden-advies aan te passen.





Advies: houden/afwachten

Risico: laag

Rating: 2A

Koers: 85,02 euro

Ticker: HEIA NA

ISIN-code: NL0000009165

Markt: Euronext Amsterdam

Beurskapitalisatie: 48,60 miljard euro

K/w 2022: 18

Verwachte k/w 2023: 18

Koersverschil 12 maanden: -4%

Koersverschil sinds jaarbegin: -3%

Dividendrendement: 2,2%