Jaar van de waarheid voor Avantium

Avantium moet een financieringsgat van 50 tot 70 miljoen euro dichten voor de opening van een nieuwe proeffabriek. Zodra dat gelukt is, kan de aandacht gaan naar de nieuwe productietechnologie voor bioplastic.



Op papier heeft Avantium een oplossing voor een groot deel van het probleem van plasticvervuiling. De onderneming wil in het eerste kwartaal de eerste proeffabriek in gebruik nemen voor FDCA of furaandicarbonzuur, een grondstof voor bioplastic. Met de technologie is het mogelijk polyethyleenfuranoaat (pef) te fabriceren aan de hand van plantmaterialen als zetmeel uit tarwe- en maïsresten en in de toekomst eventueel ook houtsnippers. Pef vormt zo een veel duurzamere grondstof dan polyethyleentereftalaat (pet), waarvoor ruwe olie de grondstof is. Daar komt bij dat pef zich veel beter laat recycleren en dat de kostenbasis met de FDCA-technologie vergelijkbaar zou zijn met die van pet.



Op de beleggersdag half december stelde Avantium dat de wereldmarkt voor pef kan groeien van 3 miljard euro in 2025 tot 240 miljard euro in 2035. Avantium heeft al contracten met onder meer Carlsberg en AmBev, LVMH en specialistische spelers als Monosuisse en Kvadrat. De nieuwe fabriek moet bewijzen dat de FDCA-technologie het op het gebied van kosten en duurzaamheid niet alleen goed doet tegenover pet, maar ook tegen vergelijkbare bioplastics.

Conclusie

Avantium verwacht al in 2026 een omzet van 100 miljoen euro te halen. Maar door het bericht dat nog 50 tot 70 miljoen euro nodig is in het lopende jaar, is de koers teruggevallen tot minder dan 4 euro. Dat is een mooi instapniveau voor risicobewuste beleggers die het aankunnen dat de FDCA-technologie ook mogelijk zijn grote belofte niet inlost. We geven Avantium het voordeel van de twijfel.





Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C



Koers: 3,585 euro

Ticker: AVTX NA

ISIN-code: NL0012047823

Markt: Amsterdam

Beurskapitalisatie: 155 miljoen euro

K/w 2023: –

Verwachte k/w 2024: –

Koersverschil 12 maanden: -17%

Koersverschil sinds jaarbegin: +2%

Dividendrendement: –