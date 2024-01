Is Pharming klaar voor een koersuitbraak?

Kunt u nog eens een update geven over het Nederlandse biofarmabedrijf Pharming?



Pharming kan tevreden terugblikken op 2023. Het jaar begon nochtans zwak. Tijdelijke terugbetalingsproblemen in de Verenigde Staten voor Ruconest, een in 2010 (in Europa) en in 2014 (de Verenigde Staten) goedgekeurde C1-remmer voor de behandeling van acuut erfelijk angio-oedeem (HAE), leidden ertoe dat de omzet in het eerste kwartaal met 42,5 miljoen dollar 8,8 procent lager lag dan in het eerste kwartaal van 2022.



Het bedrijf gaf toen al aan dat de onderliggende vraag naar Ruconest goed bleef, en dat het op jaarbasis alsnog een lage enkelcijferige omzetgroei verwachtte. Na negen maanden was de achterstand tegenover 2022 volledig weggewerkt, met een omzet van 153,8 miljoen dollar, tegenover 151 miljoen in 2022 (+1,9%).



Begin dit jaar verhoogde Pharming de verwachte omzetgroei voor Ruconest naar 10 procent, tot ongeveer 227 miljoen dollar. Met dank aan een uitgebreider verkoopteam steeg het aantal voorschrijvende artsen met 13 procent en het aantal nieuwe patiënten met 25 procent. Op die manier genoot de groep voor het eerst sinds de pandemie een volledig jaar van de hervormingen en de uitbreidingen van het verkoopteam.



De belangrijkste mijlpaal vorig jaar was evenwel de start van de verkoop in de Verenigde Staten in april van Joenja, de commerciële naam voor leniolisib, bij patiënten van twaalf jaar en ouder met de zeldzame immuunziekte APDS. Joenja is het tweede commerciële product van Pharming. Intussen volgen 81 patiënten een betaalde therapie. Dat leverde in 2023 ongeveer 18 miljoen dollar omzet op, waarvan 7,7 miljoen in het vierde kwartaal.



Het goedkeuringsproces in Europa liep lichte vertraging op. Een advies door het adviserende comité (CHMP) wordt in het eerste kwartaal van 2024 verwacht. De vergunningsaanvraag in het Verenigd Koninkrijk wordt in het eerste kwartaal ingediend. De fase III-studie in Japan bij patiënten van twaalf jaar en ouder loopt nog, net als de vergunningsaanvragen in Australië, Canada en Israël (verwachte beslissing in de eerste jaarhelft).



In november startte een fase III-studie met een pediatrische formulering van leniolisib bij patiënten tussen één en zes jaar. Een studie met patiënten tussen vier en elf jaar is bijna volledig gerekruteerd. Daarnaast maakte Pharming in het najaar plannen bekend om op termijn bijkomende patiëntengroepen te kunnen bereiken met leniolisib. Als eerste stap start in het tweede kwartaal een fase II-studie op bij patiënten met andere primaire immuundeficiënties dan APDS.



De kaspositie van Pharming bedroeg eind vorig jaar 215 miljoen dollar, tegenover 208,7 miljoen eind 2022 en 199,2 miljoen op 30 september. Pharming blijft ook uitkijken om partnerschappen en licentienames af te sluiten voor vroeg- tot laatklinische moleculen. Het aandeel schommelt al een jaar in een band van 1 tot 1,3 euro. We verwachten dat de positieve commerciële start met Joenja zal doortrekken. Dat kan later dit jaar voor een positieve koersuitbraak zorgen. Het aandeel blijft koopwaardig (rating 1C).



